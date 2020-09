Alfarería Escolástica: El arte de trabajar con el alma Comunicae

viernes, 11 de septiembre de 2020, 17:54 h (CET) El arte de saber crear con las manos es un arte que debería perdurar a lo largo del tiempo. Lo natural, artesano y hecho a mano es único. No lo perdamos Cuando tu trabajo es tu modo de vida, tu herencia y tu manera de ver las cosas es algo que se refleja en el resultado del mismo. Y es que el arte de trabajar con el alma es lo que tiene, que las cosas se hacen con cariño e ilusión y con las ganas de saber que el producto que se está llevando el cliente lo va a poder disfrutar durante mucho tiempo.

La Artesanía tradicional consigue eso y más. Consigue seguir manteniendo la esencia del trabajo con las manos, con el alma. Hace que los productos que adquieras sean únicos y tengan una historia propia.

Y eso es lo que hacen en Alfarería Escolástica. Darle forma con las manos a sus cazuelas de barro tal y como les enseñaron sus antepasados, con la materia prima de la zona y los útiles de trabajo de siempre.

Gracias a ello el resultado son cazuelas elaboradas de la manera artesanal más tradicional posible, a mano, como siempre se ha hecho en Pereruela, pueblo de la provincia de Zamora que ha dedicado parte de su historia a mantener viva la tradición.

Cazuelas ecológicas elaboradas con materia prima natural, sin conservantes ni productos dañinos tanto para el consumo humano como para el medio ambiente. Diferentes del resto y con la calidad y la durabilidad de los productos artesanos gracias a su materia prima y sus esmaltes vitrificados sin plomo.

En su tienda online podrás encontrar diferentes modelos y tamaños con los que deleitar a los que más quieres con los mejores guisos. Aptas para cualquier tipo de horno o cocina y tratadas para no rallar la vitrocerámica. Una manera saludable y económica de preparar tus mejores recetas.

No dejes de conocer a una familia de alfareros dedicada a no dejar perder las tradiciones con las que se han criado y que, generación tras generación, han sabido mantener la esencia de su tierra, de sus raíces.

