Amoladoras y fresadoras para la fabricación de piezas según Topfresadoras.com

viernes, 11 de septiembre de 2020, 10:14 h (CET) En un taller no pueden faltar las ventajas innumerables que ofrecen equipos indispensables, como lo son las amoladoras y las fresadoras, estos permiten realizar construcciones de equipos y de piezas, con una alta precisión que desembocan en trabajos impecables y sostenibles Para los que son amantes del bricolaje, ya tienen una idea de lo importante que es poseer una amoladora, este instrumento eléctrico resulta altamente versátil, con respecto a otras herramientas y va compuesto de un disco giratorio de altas revoluciones, ideal para cortar y pulir superficies metálicas, madera y concreto.

En cuanto a las fresadoras estos aparatos son de gran importancia por su alta precisión que da una uniformidad que cumplen con las altas exigencias para la fabricación de piezas.

Las fresadoras son muy útiles, porque su sistema de arranque de viruta, le da la habilidad de crear materiales como: engranajes entre otras piezas, con una precisión extrema.

En este artículo se hablará de las distintas amoladoras y fresadoras más competitivas en el mercado actual para ayudarte a elegir la herramienta según el modelo y prestaciones que más se adapten a cualquier situación.

Amoladora Black Decker

Es una potente amoladora que utiliza 750 vatios para un disco de 115 mm, está bien equipada con una protección contra arranques por caída de voltaje, además posee una empuñadura de forma lateral diseñada para soportar tres posiciones, dándole una maniobrabilidad excepcional al usuario.

Amoladora profesional Marca Bosch

Esta es una ventajosa amoladora diseñada para trabajos angulares, posee una potencia de 720 vatios y un rango de trabajo para su disco de 125 mm.

Tiene un ligero peso de tan sólo 1,9 kg que le brinda un trabajo holgado al operario, también está dotado de un sistema de protección contra el re-arranque y su cabezal protector está diseñado para brindar un trabajo cómodo sobre todo en lugares estrechos.

Amoladora Dewalt

Esta potente amoladora le brinda al operario una potencia de 800 vatios que desembocan en una rapidez giratoria de 11800 revoluciones por minuto y su diámetro máximo para su disco alcanza los 115 mm.

Está diseñada para trabajar con 220 voltios de corriente alterna y su peso es lo suficientemente ligero, este no sobrepasa los 2 kilogramos, en cuanto su cabezal es lo suficientemente reducido y permite trabajos en espacios estrechos.

Fresadora Marca Makita 3709

Esta es la primera fresadora de la marca, viene con una base plana ajustable y posee un diámetro lo suficientemente perfecto para trabajos de bricolaje.

Esta fresadora dispone de una sujeción deslizante que le da un trabajo cómodo al usuario, también cuenta con una base transparente, brindando una correcta observación en tiempo real del progreso de los trabajos.

Esta fresadora puede proporcionar hasta 30 mil rpm y una emisión de vibración de 2.5 m/s, En cuanto a su presión sonora, no suele rebasar los 80,000 decibeles.

Fresadora marca Bosch

Este modelo tiene un diseño que permite al operario el uso de dos empuñaduras totalmente ergonómicas que predisponen una guía fácil para trabajos más precisos y rápidos.

Dispone de dos luces tipo led dando la mejor visión de trabajo al operario y cuenta con un ajuste de profundidad del orden de 0.1 mm, su configuración es precisa y de fácil manipulación de modo que los trabajos complejos puedan ser abordados fácilmente por el usuario.

Esta fresadora se destaca por una alta potencia y la capacidad de mantener constante sus revoluciones, esto permite calidad de corte excepcional.

