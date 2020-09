Mitos sobre el contorno de ojos, explicados por educadores de firmas como Perricone MD

Son millones de trucos los que circulan alrededor de los productos para tratar las ojeras o líneas de expresión. ¿Son todos ciertos todos? Las expertas hablan sobre ello Cómo tratar el contorno de los ojos es un aspecto que lleva a mucho debate. Para empezar, la pregunta que primero viene siempre a la mente es si es tan necesario o no usarlos. La cuestión es clara: lo principal en un rostro es hidratarlo y limpiarlo bien. No es que un contorno de ojos no sea importante, pero sí hay pasos más relevantes y es por eso que, para quienes tienen rutinas más reducidas, hay pasos más esenciales a los que acudir antes de de recurrir a un contorno de ojos. No obstante, para tratar esta zona, siempre que se vaya a productos específicos, se verán muchos más resultados.



Dicho esto, sobre qué contornos usar y cómo usarlos, son mil y una las teorías, aunque algunas de ellas están más asentadas en el subconsciente beauty. ¿Hay que hacerles caso? Varias expertas debaten sobre estos puntos.

Solo se aplica abajo. FALSO

Es uno de los aspectos que más dudas generan. ¿Por qué no ponerlo también en el párpado superior? Y lo cierto es que, perfectamente, se podría y, en ocasiones, hasta se debe. De hecho, como expresa Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates: "Hay firmas que ofrecen contornos de ojos específicos para contorno inferior y superior, pero, normalmente, un contorno se puede usar en ambas zonas. Yo recomiendo cubrir la zona de la cuenta inferior, la superior e incluso el área del entrecejo.".

Se aplica con toquecitos con el dedo anular. FALSO

De países como Corea han venido llegando diferentes técnicas para aplicar el contorno, como aquella que explica que se debe aplicar en suaves toques y con el dedo anular. ¿La teoría? Así se fomenta la circulación de la zona y no se daña este tejido tan sensible porque el anular ejerce siempre menos presión al tener menor fuerza. ¿Es cierto esto? "En contornos de ojos que necesitan promover la circulación, será bueno, por ejemplo en aquellos más oscuros. No obstante, no tiene que ser con el dedo anular, sirve cualquier siempre que se tenga cuidado con la presión. Aparte, por ejemplo, para quienes retienen líquido, es mejor hacer una técnica de arrastre, desde el centro hasta la sien, fomentando el drenaje linfático.", añade Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Para descongestionar, por ejemplo, la tecnología de este contorno (Perricone MD Cold Plasma+ Eye, 99€, www.perriconemd.es) separa las cargas iónicas de cada activo que posee para que trabajen en sinergia y para que unos activos no bloqueen a los otros. Así, se optimiza la fórmula. Es profundamente antiedad, siendo altamente descongestivo, ejerciendo además efecto iluminador.

Tiene que ser un producto específico. VERDADERO

Si se va a aplicar un contorno de ojos, debe ser específico. Antes que no usar nada, se podría usar una crema hidratante que se use para el rostro, pero no es lo ideal. "El motivo está en que esta piel es más fina, como muchos saben, pero también tiene otro nivel de pH diferente. Por eso, una crema no específica nunca conseguirá tantos beneficios, porque no atenderá las necesidades específicas de esta zona.", explica Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.

Se aplica la cantidad de un guisante. FALSO

Dependerá de si se usa en la zona superior e inferior, pero por lo general: "Con el tamaño de un grano de arroz deberíamos tener para cubrir ambos ojos. De hecho, muchos casos de cúmulos de grasa en el contorno viene por aplicar excesiva cantidad de producto. Hay que aplicar lo justo para poder cubrir la zona sin necesidad de trabajar demasiado.", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

No se puede usar retinol. FALSO

Es cierto que al ser una zona sensible, hay que tener cuidado con los principios que se le aplican. Dicho esto, no significa que no se le puedan aportar a la zona del contorno de ojos principios como puedan ser los retinoides. "De hecho, son tremendamente positivos para tratar la pigmentación o las arrugas y finas líneas de esta área, ya que acelerará la renovación de la piel, mejorando la síntesis de colágeno y elastina. Lo único, debe ser específico, para asegurar que principios de mayor potencia estén formulados para atender una región tan específica como es ésta.", expone Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Por ejemplo, Medik8 R-Retinoate Day & Night Eye Serum, (115€. www.medik8.es) r-retinoato, una encapsulación de ácido retinoico y retinol que es hasta ocho veces más eficaz que el retinol tradicional. Dicha encapsulación lo hace apto para zonas sensibles y además permite que se pueda usar día y noche, algo antes desconocido en el mundo de los retinoides.