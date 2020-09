Musulmanes, judíos y cristianos rezan unidos en Dubái Comunicae

viernes, 11 de septiembre de 2020, 10:02 h (CET) Intercambio de conocimientos culturales comunes a raíz del histórico acuerdo EAU-Israel S.E. Ahmed Obaid Al Mansoori, fundador del Museo Crossroad of Civilizations de Dubái, recibió el pasado 8 de septiembre a un grupo de representantes de la comunidad judía y miembros fundadores del Abrahamic Business Circle, quienes organizaron la visita, fomentando la tolerancia y el intercambio de diálogo intercultural de conformidad con el Acuerdo de Abraham.

El grupo judío estuvo dirigido por el rabino de los EAU, R. Levi Duchman, mientras que el Abrahamic Business Circle estuvo representado por el fundador, presidente Raphael Nagel y el cofundador, Dr. Tillmann C. Lauk. S.E. Ahmed Obaid Al Mansoori mostró en exclusiva la historia y la cultura de los Emiratos Árabes Unidos y coordinó el diálogo intercultural en el museo.

Durante la visita, el grupo tuvo la oportunidad de captar el profundo conocimiento de Su Excelencia sobre la historia y la evolución cultural del país, en un espacio donde convergen armoniosamente la tradición y piezas históricas únicas. Después de la gira, hubo un amplio intercambio de conocimiento cultural que terminó con una oración común de todos los participantes de las tres principales religiones abrahámicas.

Juntos, todos oraban en unidad de acuerdo con su propia fe. Evento inimaginable con una abrumadora cascada de emociones que demuestran que Dubái es la capital de la tolerancia en el mundo.

ACERCA DEL ABRAHAMIC BUSINESS CIRCLE

El Abrahamic Business Circle (“ABC”) tiene como objetivo presentar un foro de diálogo empresarial interconfesional innovador y global. La organización quiere impulsar relaciones duraderas entre personas de buena voluntad de todas las religiones dentro de un entorno empresarial de alto nivel donde líderes empresariales de múltiples religiones se unan bajo el paraguas de la tolerancia, cooperación y confianza entre ellos. Las iniciativas del ABC generan grandes oportunidades no solo en los intercambios culturales sino también económicos.

