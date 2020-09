Comienza el curso escolar en Fuentenovilla, con todas las medidas de seguridad Comunicae

jueves, 10 de septiembre de 2020, 17:38 h (CET) Con gran esfuerzo de todos, familias, los dos centros educativos y Ayuntamiento, a lo largo de esta semana comienzan las clases para los niños de la localidad, a los que el ayuntamiento ha entregado el kit "vuelta al cole segura" En un paso más hacia la vuelta a la normalidad, el pasado 1 de septiembre, bajo estrictas medidas de seguridad, abría sus puertas la escuela infantil de Fuentenovilla.

A lo largo de los meses de julio y agosto, la directora de la Escuela Infantil Mi Pequeño Hogar, Isabel Alarcón, y el concejal de educación, Jonatan Cámara, han mantenido varias reuniones en las que han estudiando la normativa promulgada por los ministerios tanto de Sanidad como de Educación, así como por las consejerías respectivas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a fin de adaptar las instalaciones del centro a los requerimientos.

Actualmente asisten a la Escuela Infantil seis niños de entre 0 y 3 años que cumplen minuciosamente los protocolos marcados. Antes de la entrada en el centro se les toma la temperatura, y realizan el lavado de manos. Como norma, para el curso que acaba de comenzar, y con el fin de minimizar los riesgos, los alumnos deben usar un calzado específico y de uso exclusivo dentro del centro. Así, a la entrada deben cambiarse los zapatos. Durante la estancia de los niños en la escuela se procura, en la medida de lo posible, que mantengan la distancia de seguridad.

En cuanto a los padres, queda prohibida su entrada en las instalaciones. En el caso de que sea indispensable, también deberán cumplir todos los protocolos de seguridad: desinfección de zapatos, lavado de manos y, por supuesto, uso obligatorio de la mascarilla.

“Hemos arrancado el curso con todas las medidas de seguridad y con el objetivo de que la Escuela Infantil siga adelante con la mayor normalidad, y desarrolle su actividad, a ser posible, durante todo el año lectivo”, afirma Jonatan.

Por lo que al colegio se refiere, el CRA PIMAFAD, el Ayuntamiento ha estado en contacto permanente con la junta directiva y el AMPA para revisar las medidas necesarias en cuanto a seguridad, limpieza e higiene, y ha habido una estrecha colaboración entre todos para garantizar una vuelta a las aulas lo más segura posible. Como cada año, el Ayuntamiento ha prestado apoyo logístico y aportación de materiales al colegio.

La relación con el AMPA también ha sido fluida y, a consecuencia de las reuniones mantenidas, se ha tomado la decisión de suspender, durante este curso, las actividades extraescolares, y de intensificar la limpieza, una de las mayores preocupaciones de las familias. Para ello, se van a aumentar el número de horas de limpieza del colegio y se van a desinfectar a diario las instalaciones con máquina de ozono o con lejía, según requiera cada espacio concreto. También se desinfectarán a diario las calles aledañas para evitar cualquier riesgo.

El comienzo de las clases ha tenido lugar esta mañana. El Ayuntamiento ha entregado a cada uno de los alumnos un kit de protección “Vuelta al cole segura”, compuesto por una mascarilla, un paquete de pañuelos y un gel desinfectante, todo ello dentro un neceser individual.

“Tenemos la intención de seguir suministrando estos elementos de protección al alumnado, ya que el material que tiene previsto entregar la JCCM parece que va a tardar un poco en llegar”, comenta el concejal. Asimismo, el Ayuntamiento tiene una reserva de gel y productos de higiene para poder proveer al colegio en caso de que fuera necesario.

“Confiamos en que el curso escolar pueda llevarse a cabo de manera presencial durante todo el año. El Ayuntamiento seguirá velando porque se cumplan todas las medidas que se dicten desde instancias superiores, y estando a disposición, siempre dentro de sus competencias, tanto de los centros como de las familias”, añade Cámara.

Además, el Ayuntamiento ha participado en las obras de mejora que se han llevado a cabo en el colegio durante los últimos meses. Se ha arreglado la acera perimetral del centro y el pequeño muro de la parte trasera de la instalación. “Seguimos reclamando, mediante escritos e emails, a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es quien tiene la competencia para la realización de obras dentro del Colegio, la reposición de la valla que se quitó hace casi un año, y la realización mejoras en luminarias, ventanales y en la caldera. Pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. No nos desanimamos”, concluye Jonatan.

