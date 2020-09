Pips4You, la startup que ayuda a los inversores a lidiar con los brokers Comunicae

jueves, 10 de septiembre de 2020, 16:58 h (CET) Pips4you es una consultora estratégica especializada en inversiones en distintos mercados, que ofrece un servicio de asesoramiento personalizado gratuito para todos aquellos que quieren comenzar a invertir Es posible que su dinero se encuentre reposando en el banco a cada vez un menor tipo de interés, pero hoy en día las alternativas son cada vez mayores.

Lejos quedaron aquellos momentos en los que invertir era algo reservado a tan solo unos pocos profesionales que podían desplazarse hasta las bolsas. En un mundo cada vez más digital, invertir en todo tipo de activos se encuentra hoy en día a unos pocos clicks de distancia y sin necesidad de moverte de casa.

Eso sí, comenzar en el mundo del trading puede ser una tarea ardua y difícil, especialmente si no se sabe muy bien que camino escoger. Y ya no se está hablando solo de decidir entre invertir en Forex o en Bolsa, sino que plataforma y como realizar los primeros pasos.

La cantidad opciones y de brokers, los cada vez más frecuentes engaños, las plataformas de dudosa confianza y la falta de formación de muchos inversores han hecho que muchos sean los que no lo terminen de ver del todo claro.

Pips4you nace para cubrir este desconocimiento del mercado por parte de muchos inversores, ofreciéndoles una consultoría gratuita y personalizada con el objetivo de ayudar a aportar claridad a la hora de cómo, dónde y de qué manera empezar a diversificar su dinero.

“Se estudia su perfil de inversor y sus conocimientos, y en base a ello se define una estrategia de inversión personalizada para cada persona, seleccionando los brokers que mejor se adaptan a cada caso particular y dándoles los recursos necesarios para que ellos mismos realicen las inversiones que consideren mejores en base a sus necesidades” transmite Héctor Salamanca, fundador del proyecto.

La rapidez o lentitud de la rentabilidad de las inversiones, por supuesto, depende del riesgo que se esté dispuesto a asumir y el estilo a la hora de invertir. Hay que tener claro que no siempre se gana, pero en caso de hacerlo la rentabilidad suele ser mucho mayor a lo que se está acostumbrado.

Si todavía tiene los ahorros durmiendo en algún banco a merced de comisiones de mantenimiento, quizás sea el momento de plantearse el sacarlos de su letargo y comenzar a estudiar otras alternativas posibles que le ayuden a rentabilizarlos bajo su control.

