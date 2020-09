PANTALA - El club exclusivo que quiere cambiar la forma de consumir moda Comunicae

jueves, 10 de septiembre de 2020, 15:34 h (CET) Pantala, la nueva plataforma de alquiler de moda de diseño por suscripción que quiere revolucionar la manera de consumir moda, abre nuevas plazas y presenta su catálogo Una invitación es necesaria para acceder a una de las 200 plazas que lanza Pantala, la startup pionera en alquiler mensual de prendas de diseñadores españoles y moda sostenible.

Su modelo de negocio permite a sus clientas renovar su armario todos los meses. Por 69 euros al mes, las clientas eligen tres prendas de su catálogo, las utilizan durante un mes, las devuelven y escogen otra vez tres nuevas prendas para el mes siguiente.

Pantalasurge con el objetivo de reducir el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente, una de las más contaminantes del mundo. Se proponen eliminar del armario esas prendas que solo se han puesto dos o tres veces y que no has vuelto a utilizar, además de dar acceso a la mejor moda de diseño nacional.

Este mes de septiembre presentan su catálogo, hasta ahora sólo visible para sus clientas. Todo el catálogo está compuesto por marcas españolas.

Dentro de las marcas que forman parte de su cuidada selección se encuentran Malababa, Maria Roch, Bleis, Mint&Rose, Mimoki... además de marcas emergentes como Psophia o Amlul, la nueva marca de la influencer Gala Gonzalez.

Pantalanació en la aceleradora Atelier by ISEM con la decisión de sus fundadores, Francisco Sánchez y Pilar Olmedo, de aplicar todas sus habilidades como emprendedores para causar un impacto positivo en el planeta.

Si hay un valor que les define, es la libertad, implícita en cada detalle de Pantala, empezando por el propio nombre que hace referencia a una especie de libélula considerada el animal más libre del mundo.

Pantalabusca dar libertad a través de la moda, que la gente se sienta libre de elegir qué quieres llevar y cuando lo quieres usar. Dejando en las manos de cada uno la decisión de qué impacto se quiere tener en el mundo.

Además, actualmente Pantalacuenta con el apoyo de aceleradoras como EIT Climate KIC, Deusto Business School y la Escuela de Organización Industrial.

www.pantala.es

