TripAdvisor anuncia los ganadores del premio Travellers’ Choice Atracciones 2020 durante una de las mayores crisis del turismo

jueves, 10 de septiembre de 2020, 15:02 h (CET) En 2020, 4.817 negocios han sido los premiados por el Travellers’ Choice 2020, reconocimiento que se otorga a las mejores empresas del sector turístico por la calidad de su servicio y atención al cliente entre otros aspectos. Mientras tanto, el turismo español sufre una de las mayores bajadas en los últimos años Cada año la página web de viajes TripAdvisor entrega sus premios Travellers’ Choice a las mejores playas, destinos, restaurantes y hoteles de todo el mundo.

El Travellers’ Choice es premiado solo a un 10% de negocios en el mundo, convirtiendo a los afortunados en el 1% de los negocios en TripAdvisor calificados como un ejemplo de magnífico servicio.

La selección de los mejores de cada categoría se realiza a través de un análisis de los comentarios y opiniones publicados en su página web de TripAdvisor. Tras recoger todas las valoraciones de los usuarios, estas son comparadas con las del resto de negocios dentro de su mismo sector. Como resultado se escogen los mejores lugares y empresas que mejor hayan sabido satisfacer a sus clientes y que hayan aportado una mejor experiencia en conjunto.

Recibir este premio supone un gran reconocimiento a los esfuerzos de dichos negocios por proporcionar una experiencia única e inolvidable que se encuentre a la altura de las expectativas de los usuarios. Es por ello por lo que uno de los requisitos indispensables para entregar este premio sean las valoraciones de sus clientes y las opiniones que estos proporcionan en su página de TripAdvisor.

El sector del turismo en España ha sufrido una fuerte transformación

La situación actual de España ha provocado que la industria del turismo se haya visto transformada, viendo como la llegada de turistas internacionales desaparece mientras que el turismo nacional es proclamado como el que reviva uno de los sectores más afectados por el virus.

El turismo interior rural ha aumentado un 76%. Tras un periodo de confinamiento de tres meses, los españoles buscan la naturaleza, lugares apartados y evitan las grandes conglomeraciones y lugares muy transitados.

Por otro lado, las actividades deportivas también han experimentado un importante crecimiento, aumentando el gasto en turismo deportivo hasta un 10,5%. TripAdvisor, como consecuencia, ha entregado sus premios a muchas empresas dentro de este sector, como es el caso de la empresa canaria de parapente, Overfly, elegida como Travellers’ Choice dentro de las mejores atracciones.

Esto es un gran paso para la evolución del turismo hacia nuevos sectores, ya que normalmente los primeros puestos de estos premios los encabezan parques de atracciones como el “Magic Kingdom Park” en Orlando (Florida), los Universal Studios Hollywood en Los Ángeles (California) o el Parque Universal Studios de Japón.

La crisis de la COVID reduce en un 75% la llegada de turistas internacionales

Sin embargo, no se debe obviar que el sector del turismo en España ha sufrido un fuerte descenso viendo reducida en un 75% la llegada de turistas internacionales en comparación con

2019, al mismo tiempo que el gasto nacional llegó hasta los 2.450 millones de euros, según la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

Para paliar la disminución de la demanda y reaccionar adecuadamente a un nuevo tipo de turismo, los negocios deben ajustarse a la llamada “Nueva Normalidad” para asegurar una estancia segura que no comprometa la salud de los consumidores. Esto supone un gasto adicional para muchas empresas o, incluso, la imposibilidad total de poder ofrecer sus servicios debido a la naturaleza de su negocio, como ha sido el caso de muchos bares y discotecas, cerradas por el Gobierno el pasado 14 de agosto.

Sin embargo, se siguen tomando medidas y buscando alternativas que reaviven el sector y ayuden al resurgimiento de la economía española.

TripAdvisor, por tanto, ha añadido como uno de los requisitos indispensables para recibir el Travellers’ Choice el proporcionar las medidas sanitarias adecuadas para proteger el bienestar de los usuarios y poder ofrecerles al mismo tiempo una experiencia única y enriquecedora. Estos premios ayudan a fomentar el turismo y proporcionan un certificado de garantía que asegura que todas las empresas o lugares premiados son seguros y cuentan con medidas preventivas contra el virus.

