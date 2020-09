Aumenta la venta de linternas de emergencia ante un posible nuevo confinamiento, por Linternas10.es Comunicae

jueves, 10 de septiembre de 2020, 14:34 h (CET) Tras finalizar el verano, muchas personas están equipando sus hogares con algunos elementos básicos para prevenir y tener todo lo que necesiten ante un posible nuevo confinamiento En Linternas10.es, portal especializado en el mundo de la iluminación y linternas, vienen observando en las últimas semanas un incremento notable de la venta de linternas de emergencia, resumiendo las posibles razones detrás de estas compras ante el inminente decreto de un nuevo estado de alarma.

Equipar el hogar ante un posible confinamiento

Ante una inminente declaración del estado de alarma y confinamiento, a tenor de la opinión de los expertos, resulta esencial para los consumidores y usuarios planear bien qué comprar, cuánto y qué sería de gran ayuda tener en casa. El COVID-19 ha enseñado a los ciudadanos la importancia de la planificación y la compra de objetos y elementos básicos a tener en el hogar.

Después del precipitado estado de alarma de hace unos meses, los ciudadanos se han dado cuenta de todo lo que echarían en falta si no pudieran salir de casa. Hasta poder comprar de forma online resultó ser una odisea, por los retrasos y problemas con los repartos, que resultaron ser algo habitual.

Por ello, muchas personas en la actualidad han decidido adelantarse a los acontecimientos y comienzan a equipar sus casas por miedo a un nuevo confinamiento y a tener que volver a caer en los mismos problemas de abastecimiento.

Como especialistas en linternas, Linternas 10 ha notado como se han incrementado las ventas de linternas de emergencia, un elemento que puede ser de gran utilidad ante un posible nuevo confinamiento gracias a las numerosas ventajas de contar con una de ellas en casa.

Es el aliado perfecto para los momentos de emergencia. Al tener que permanecer todos en casa, es posible que la ciudad o parte de la ciudad sufra un apagón debido al uso excesivo de la electricidad. Tener una linterna de emergencia puede ser de gran utilidad en estos casos.

Qué tipo de linterna de emergencia es la más demandada

Las linternas son realmente las herramientas multiusos ideales para múltiples situaciones. Elegir una linterna de emergencia adecuada para disponer de un kit de emergencia básico puede parecer complicado, entre tantos modelos distintos los usuarios podrían perderse.

Debe tenerse en cuenta algunos aspectos básicos, desde su autonomía, el peso, el alcance de la potencia, hasta la amplitud del haz de luz, entre muchas otras funciones.

Primero, es importante saber que existen distintos tipos, según sus objetivos principales: uso doméstico; perfecta para una emergencia, uso aventurero; para actividades como senderismo y uso táctico; para trabajos policiales, por ejemplo.

El tipo de linterna más útil, en caso de un posible nuevo confinamiento, es la de uso doméstico. Dispone de las características necesarias en caso de emergencia.

Además es importante que la linterna cuente con un sistema de iluminación con una gran autonomía. Esto es necesario para poder utilizarla ante la ausencia del servicio eléctrico.

Existen distintos tipos para conseguir una buena autonomía: a pilas o las linternas recargables. Ambas son excelentes opciones, aunque para comprar las recargables es importante informarse si la batería se puede cambiar en caso de avería, para alargar su vida útil.

Las más demandadas y recomendables para un posible nuevo confinamiento son las linternas LED. Son óptimas gracias a su bajo consumo de batería, su durabilidad y la gran potencia del haz de luz que emiten a pesar de su pequeño tamaño.

Las linternas LED recargables son la opción perfecta para usar en caso de emergencia en casa, tienen una potente tecnología y su tamaño hace que sean fáciles de guardar en cualquier cajón.

Sin duda, tener una linterna de emergencia en casa es una excelente opción, incluso si no ocurre un nuevo estado de alarma puesto que siempre puede ser de gran utilidad en algún momento o percance doméstico.

Su pequeño tamaño y su larga durabilidad la convierten en un objeto imprescindible para cualquier hogar. Por lo tanto, gracias a sus características tan útiles y prácticas, no es de extrañar que haya experimentado un fuerte incremento en sus ventas.

