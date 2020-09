Se dispara la compra online de material deportivo, por topdeportes.pro Comunicae

jueves, 10 de septiembre de 2020, 14:38 h (CET) Ante un nuevo confinamiento las compras online de material deportivo están incrementándose notablemente. Topdeportes.pro, portal líder del sector, desvela las claves de este fenómeno Con el vertiginoso aumento de los contagios por la pandemia del Covid-19 podría decretarse un nuevo estado de alarma y confinamiento de la población.

Ante una situación así, la población es consciente de la importancia de disponer de todo lo necesario en casa favoreciendo un fuerte aumento de la compra online de material deportivo.

Topdeportes, portal especializado en material deportivo desvela las razones principales de este aumento de la venta online de todo tipo de accesorios, ropa y artículos deportivos.

Compra online de material deportivo para evitar el desabastecimiento

En Topdeportes han sido testigos de cómo han incrementado las compras online de material deportivo. Las compras online en general, se dispararon un 50% durante el confinamiento en comparación con los volúmenes que existían antes del coronavirus.

Esta subida vuelve a tocar su pico tras finalizar el verano. La incertidumbre de no saber si habrá un nuevo confinamiento, ha ocasionado que las personas se equipen con todo lo necesario, estando así prevenidos ante lo que pueda ocurrir.

El mismo confinamiento en casa por las medidas del estado de alarma, sin posibilidad de salir a andar y sin apenas movimiento disparó las ganas (o necesidad) de hacer deporte, agotándose rápidamente las existencias de cintas de correr, elípticas y de gran cantidad de artículos. Esto ha hecho que en la actualidad las compras online de material deportivo se han cuadruplicado.

Tanto es así, que se sitúan en el top 1 de la adquisición más común durante el confinamiento. Incluso agotando existencias y dificultando el encontrar el material necesario. Y no es de extrañar, pues la necesidad de ejercitar el cuerpo es importante para cuidar de la salud.

Con frecuencia, muchas personas asistían al gimnasio, mínimo un par de veces a la semana. Desde clases de spinning, pesas, yoga o incluso un paseo diario.

Esto hacía que, tener material deportivo en casa, no fuese una prioridad pero ante un confinamiento y teniéndose que pasar tanto tiempo en casa, los consumidores y usuarios son conscientes de la necesidad de anticiparse a los acontecimientos y comprar algunos elementos básicos.

De hecho, la falta de ejercicio puede afectar de manera negativa. Los expertos recomendaron la importancia de hacer deporte en casa durante el confinamiento gracias a los numerosos beneficios que podía aportar esta práctica.

El deporte ayuda a mantener la positividad, evitar problemas posturales ocasionados por estar mucho tiempo en la misma postura y no engordar más kilos de la cuenta.

Estas son algunas de las principales razones del incremento de las compras online de material deportivo ante un nuevo confinamiento. Las personas no quieren volver a pasar por lo mismo, por lo tanto, quieren disponer del material necesario para poder ejercitarse en casa y seguir con sus rutinas deportivas.

Qué material deportivo es el más demandado

En medio de la incertidumbre y la ansiedad debido a la posibilidad de un nuevo confinamiento, las personas se concentran en conseguir el material deportivo adecuado para poder hacer ejercicio en casa y mantenerse en forma.

Uno de los productos más demandados son las mancuernas o pesas, de todos los tamaños y pesos, en función del deporte habitual de cada persona. Estas son un imprescindible en cualquier tipo de entrenamiento.

Ante la posibilidad de no poder salir a andar ni a correr, las bicicletas estáticas y las cintas de correr también han sufrido un gran aumento. Estos son dos de los productos deportivos más útiles y prácticos. Incluso para las personas que no están muy habituadas al ejercicio.

También han aumentado las compras de material deportivo más específico para personas aficionadas a un deporte como el boxeo. Desde guantes, saco o un resistente soporte para el saco de boxeo.

Tampoco podría dejarse a un lado los elementos y prendas imprescindibles: zapatillas de correr, zapatillas crossfit, camisetas deportivas o incluso las esterillas.

Vuelva o no el confinamiento, las personas están equipando sus hogares como auténticos gimnasios para mantenerse en forma desde casa.

