Una nueva propuesta artística para el mundo de la cerámica: influencia oriental para aportar valor diferencial a la exportación española Comunicae

jueves, 10 de septiembre de 2020, 12:54 h (CET) El artista Pachi Benavente utiliza los azulejos y cerámicas como lienzo para que los fabricantes puedan ofrecer un producto no solo práctico, también artístico. El objetivo del diseñador es ofrecer un valor añadido para no perder terreno ante mercados emergentes como el chino España es uno de los principales países exportadores de cerámica, pero la competencia exterior es cada vez mayor y a China se le han unido otros países emergentes.

Pachi Benavente, artista y diseñador, plantea dar un toque artístico a las empresas cerámicas españolas a través de sus diseños para poder diferenciarse de esta masificación del sector.

Benavente es un artista que lleva más de 6 años haciendo diseños exclusivos.

Actualmente ha encontrado en los mandalas orientales una fuente de inspiración para crear un estilo único que combina este arte milenario con los diseños clásicos andaluces. Pachi Benavente busca integrar el arte dentro del mercado de la cerámica española.

El objetivo principal de Benavente con esta nueva influencia oriental es buscar un motivo diferenciador para ayudar a la industria de la cerámica española a seguir diferenciándose.

En 2018, el 75% de la cerámica española era exportada. Esto supuso un crecimiento del 2% en el sector y una facturación de 3600 millones de euros. Aunque la mitad de las ventas se producen en suelo europeo, Estados Unidos fue el país que más creció, superando el 9% de las transacciones. Sin embargo, países como China y nuevos mercados emergentes han entrado en el sector con productos más baratos y de menos calidad que podrían comer terreno a las empresas españolas.

Por eso, este 2020 ha comenzado a trabajar directamente con empresas ceramistas. El objetivo es crear líneas de colecciones exclusivas basadas en el arte y el diseño exclusivo que complementen al resto de colecciones habituales de cada negocio. Los diseños son 100% personalizados, hechos a mano y adaptables a cerámica y azulejos.

Se puede consultar el trabajo del artista en su página web: www.pachibenavente.com

Mail de contacto: info@pachibenavente.com

Vídeos

Pachi Benavente



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.