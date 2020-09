Sibuya Urban Sushi Bar llega a Pamplona Comunicae

jueves, 10 de septiembre de 2020, 12:02 h (CET) La compañía matriz abre su primer negocio en la capital navarra desde el jueves 10 de septiembre Sibuya Urban Sushi Bar, marca perteneciente al grupo leonés de restauración Grupo Sibuya SL, continua con su imparable ritmo de crecimiento, implantando su modelo de negocio a lo largo y ancho del país.

Desafiando al Covid-19, que no ha podido frenar sus planes de expansión, Grupo Sibuya consolida su apuesta por Pamplona abriendo su primer local en la ciudad.

Sibuya encarna un nuevo concepto de sushi, mucho más atrevido, divertido y original. La marca, que cuenta con una carta con toques diferentes a un japonés tradicional, basa su éxito en recetas innovadoras, dónde no sólo el sabor es lo importante. En los Sibuya el ambiente es una parte fundamental de la experiencia. Sus restaurantes cuentan con una decoración tranquila y relajada, creando una atmosfera zen donde dejar atrás problemas y preocupaciones.

El local, que abrirá sus puertas al público el Jueves 10 de septiembre a las 21:00h, estará ubicado en la calle García Castañón nº 1.

Su puesta en marcha supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo en el sector de la hostelería y restauración de la ciudad, muy necesitado tras la crisis provocada por el Covid-19.

Esta nueva apertura, junto con otras programadas por la matriz hasta finales de año, pone de relieve el éxito que está experimentando la marca Sibuya en el mercado español, donde se ha situado como un referente dentro del sector de la restauración japonesa.

El original modelo de negocio propuesto por la enseña ha revolucionado por completo el competido sector de la restauración temática. Sus originales elaboraciones y su concepto han conseguido encumbrar a Sibuya Urban Sushi Bar, procurándoles un notable éxito entre los consumidores y franquiciados.

Con esta nueva apertura, Sibuya Urban Sushi Bar cuenta ya con 19 restaurantes en todo el territorio nacional. La compañía apuesta por emplazar sus espacios en ubicaciones preferentes de las principales ciudades españolas, lo que, unido a su modelo de restauración y su relación calidad-precio, le ha procurado un crecimiento notable dentro del sector.

Sobre Grupo Sibuya

Grupo Sibuya se funda en el año 2016, con la apertura de un primer local de Sibuya Urban Sushi Bar en León. Actualmente, la marca cuenta con 19 establecimientos operativos, entre propios y franquiciados. Fruto de su éxito, en 2018 el grupo lanzó su segunda marca, Kamado Asian Food, un negocio independiente, pero con vistas a ser franquiciado en el corto plazo. Este nuevo modelo de negocio cuenta ya con 3 restaurantes.

