La audición orgánica de ReSound ONE™ supone una nueva revolución en la Audiología Comunicae

jueves, 10 de septiembre de 2020, 11:07 h (CET) Como una huella dactilar, la audición de cada persona es única. La mayoría de los dispositivos auditivos capturan el sonido detrás de la oreja, por lo que el sonido que percibe el paciente es estandarizado, antinatural e incompleto. ReSound ONE™ individualiza el sonido mediante un nuevo concepto: la audición orgánica. La nueva ayuda auditiva de ReSound ha sido presentada esta semana en un evento online retransmitido en directo para 400 audioprotesistas de España y Portugal desde Espacio Rastro en Madrid ReSound ha presentado esta semana, en un evento virtual retransmitido online y en directo para 400 audioprotesistas de España y Portugal, ReSound ONE™, su nueva tecnología auditiva. Se emitió desde un lugar emblemático, cuidando cada detalle, al igual que ReSound hace con la tecnología de su ayuda auditiva, como es Espacio Rastro Madrid. El equipo de Marketing lo convirtió en un plató de televisión.

Inició la presentación José Luis Otero, director general de ReSound España y Portugal, con unas palabras reveladoras: “bienvenidos al futuro”. Otero recordó cómo, en los últimos años, ReSound ha marcado las pautas del mercado, por delante incluso, de las mejores expectativas generadas por sus desarrollos tecnológicos. El director general señaló algunos de ellos, como el concepto de las adaptaciones en canal abierto (audífonos RIE y RITE), una categoría de ayuda auditiva que hoy supone hasta el 70% del mercado global, la conectividad con periféricos, incluidos los móviles, y después con los móviles sin dispositivos intermedios, o la última revolución tecnológica de ReSound: la adaptación remota. “Nos llamaron locos; hoy, todas estas innovaciones son estándares de la Audiología”, subrayó.

El evento de ayer se convocó precisamente para poner de largo el que ReSound considera que es el próximo “gran estreno mundial” del sector. Es el que protagoniza “una pareja muy especial”: ReSound ONE™ y M&RIE (1). La combinación del nuevo microprocesador de ONE y el hecho de que, por primera vez, se introduce un micrófono en el interior del canal auditivo superando con ello la enorme dificultad tecnológica de evitar el feedback, convierten en realidad el viejo sueño de la industria: llevar al cerebro del usuario una audición orgánica. ReSound ONE™ personaliza la audición del paciente, como lo hace el sentido del oído en la realidad. “Cada uno de nosotros oye de forma diferente. No se puede estandarizar la audición. Por eso, la apuesta de ReSound es individualizarla”, terminó Otero.

Manuel Yuste, director de Producto de ReSound, se encargó de presentar a los profesionales hispano-lusos que siguieron el evento, a la pareja protagonista. “Hasta ahora, los audífonos no habían sido capaces de emular por completo el funcionamiento natural del sistema auditivo”, señaló. En este sentido, Yuste aportó los datos de un estudio de mercado según el cual el 93% de los usuarios de audífonos tiene problemas para escuchar en entornos ruidosos y cuando se producen conversaciones múltiples (2). Por el contrario, los normoyentes sí son capaces de concentrar su atención en una sola conversación. Una de las cuestiones que marca la diferencia en este aspecto es que el cerebro, para localizar el origen del sonido, se sirve del pabellón auditivo. Los audífonos, en sí mismos, no contaban con herramientas suficientes para localizarlo… “hasta ahora”, enfatizó Yuste. El 55% de los usuarios confunde el origen de los sonidos (2). “Necesitan apoyarse en el sentido de la vista, algo que incide negativamente en la satisfacción de vuestros clientes”, argumentó el director de Producto.

Los audífonos actuales obvian la función que, en cuanto a localización espacial del sonido, le aporta el pabellón auricular al sentido del oído. El 90% de los audífonos son retroauriculares, y, por lo tanto, tienen los micrófonos en la parte superior del dispositivo, “cuando los normoyentes captamos el sonido en el interior del canal auditivo”, afirmó. Esta circunstancia implica que los audífonos actuales obvian la función de la oreja, utilizándola únicamente como soporte de la ayuda auditiva. “Captan el sonido de una manera antinatural, sin tener en cuenta el efecto pinna, lo que dificulta la localización espacial del sonido para el usuario de audífonos”, explicó. Los fabricantes suplen este efecto pinna con un promedio, un algoritmo artificial, “que no es válido al 100%, porque cada oreja es individual y porque está optimizado para un plano horizontal, cuando, en realidad, el sonido llega en tres dimensiones, añadió Yuste.

En contraposición con la artificialidad de estos sistemas, ReSound ONE™ propone audición orgánica, sirviéndose para ello de la propia anatomía auricular de cada paciente. El sistema auditivo es como una huella digital, es único. Los algoritmos de la direccionalidad no lo tienen en cuenta, el concepto M&RIE, sí. “Colocando un micrófono en el interior del canal, ReSound ONE™ pone de nuevo a disposición del cerebro las herramientas que ya tiene nuestro cuerpo para localizar la procedencia del sonido”, explicó.

Desvelada la principal innovación tecnológica del producto, Yuste resumió en cuatro aspectos las mejoras para la audición de los pacientes que permite ONE.

En primer lugar, ReSound ONE™ mejora la calidad de sonido para el usuario de ayuda auditiva. En una prueba de escucha ciega los participantes calificaron la calidad general del sonido con M&RIE como “significativamente mejor” que la de otros dispositivos. Los encuestados refirieron que la nueva ayuda auditiva proporciona más detalles espaciales que cuando el sonido se recopila en la ubicación del micrófono tradicional detrás de la oreja. Además, ReSound ONE propicia una reducción natural del ruido del viento debido a la ubicación protegida del micrófono en el oído. “La tecnología ReSound ONE™ ha sido concebida para adaptarse a la persona y no al revés, algo que conseguirá adaptaciones más rápidas y sencillas, y por lo tanto una satisfacción mayor de vuestros pacientes”, les dijo Yuste a los profesionales de la audición.

El segundo gran beneficio de ReSound ONE™ es localización sonora, que se sirve del pabellón auditivo del paciente, gracias al sistema M&RIE y la Direccionalidad Total. Ajusta automáticamente los patrones direccionales del micrófono para que el usuario esté en la mejor y más natural posición para escuchar lo que es importante, pero sin que se pierda todos los sonidos a su alrededor, siguiendo con la estrategia innovadora de direccionalidad, marca de la casa de ReSound. “Desde hace muchos años, hacemos llegar al cerebro del paciente todos los sonidos para que él decida cuáles quiere escuchar y cuáles no”, explicó.

En tercer lugar, destacó el nuevo programa ULTRA FOCUS. El usuario lo activa en entornos sonoros muy exigentes, cuando quiere concentrarse al máximo, de una manera consciente, sólo en la persona que tiene frente a él. Para ello, dispone esta nueva opción, que mejora hasta en un 30% la compresión en ambientes ruidosos, gracias entre otras innovaciones, a que los audífonos de ambos oídos comparten sonido, no sólo datos. “ULTRAFOCUS es muy accesible. Se puede activar mediante pulsador, con el minimando, o a través de la app de descarga gratuita Smart 3D”, recordó.

La cuarta y última ventaja señalada por Manuel Yuste es el diseño “vanguardista” del audífono, de corte diagonal, más atractivo, con más colores, con nuevas formas, con un centro de gravedad más bajo que impide caídas indeseadas, con pulsador y portapilas más grandes para favorecer su uso por los mayores, y con cargadores renovados, premium y estándar, de carga ultrarrápida.

La presentación de ReSound ONE™ la cerró el español Miguel Ángel Aranda, director de Relaciones Externas de ReSound en Dinamarca, e ingeniero de sonido que ha participado en el desarrollo del nuevo producto. “Hacía mucho tiempo que no veía a mis compañeros tan entusiasmados con una innovación. Las ventajas son enormes, y estoy convencido que, en cinco años, será el nuevo estándar de la industria que copiarán el resto de fabricantes, por muchas cosas, pero también porque M&RIE hace que las personas con pérdida auditiva, al final del día, no tengan que hacer esfuerzo auditivo para entender a los demás”, terminó.

