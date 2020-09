​Cómo reaccionar ante un incendio forestal al volante

Cada año se producen en España una media de 6.759 incendios, de los que la mayoría son causados por el hombre y se generan por negligencia. El nivel de riesgo es mayor cerca de las carreteras, por lo que las probabilidades de que un conductor se vea sorprendido por el fuego o sus efectos mientras conduce son elevadas.



Saber cómo reaccionar es una de las claves para afrontar este tipo de situaciones. Por eso, Ocasionplus analiza las medidas para evitar verse implicado en uno de ellos, así como los consejos a seguir en caso de encontrarnos con un incendio en carretera.



Cómo evitar verse envuelto en un incendio con el coche Tanto el propio fuego que origina como el humo que genera son dos claves que permiten detectar la presencia de un incendio. Normalmente, ambos se ven desde la distancia, por lo que si la trayectoria a seguir nos dirige hacia él, la recomendación pasa por dar la vuelta cuanto antes y buscar una ruta alternativa. Además, ante la proximidad de fuego, desde OcasionPlus.com recomiendan:



No conducir hacia zonas altas de montaña. El fuego suele propagarse hacia esa localización.



No circular a favor del viento, ya que el incendio se extenderá siempre en esa dirección.



Encender los faros y las luces de emergencia. El humo disminuye la visibilidad, por lo que, el alumbrado del vehículo ayudará a ser vistos por otros conductores que, además, entenderán la alerta sobre un peligro inminente. Si el humo es denso pero el incendio está muy lejos, se debe conducir como se haría en caso de niebla.



Llamar al 112 para alertar a los servicios de emergencia. Por eso es importante llevar el móvil bien cargado o contar con un cargador en el coche.



Qué hacer (y qué no) ante un incendio Mantener la calma y analizar la situación.



No atravesar nunca una zona con llamas o humo muy denso.



No abandonar el vehículo para huir a pie. Si es posible circular, es más seguro que abandonar el coche. Pese a la creencia popular, el depósito de combustible aguanta mucho más tiempo que el cuerpo humano ante el calor de un incendio. Dentro del coche, las ventanillas deben estar cerradas y el sistema de ventilación desconectado para evitar la entrada de humo que dificulte la respiración en el habitáculo.



Disminuir la marcha, esperar a que el humo se disipe y buscar un lugar seguro en el que parar y apagar el vehículo. Lo óptimo es hacerlo en una zona en la que ya no exista riesgo de nuevos focos, como en las zonas sin vegetación. También en las que ya han ardido, pero se debe tener cuidado porque la temperatura residual puede ser elevada.



Cubrir las vías respiratorias con un pañuelo y escapar en dirección contraria al viento (para ello, basta con prestar atención a la dirección del humo) en caso de tener que abandonar el coche: por bloqueo de la vía y proximidad de las llamas, o porque así lo ordenan guardia civil, bomberos o agentes forestales. En caso de contar mantas u otras prendas de lana o algodón, se recomienda cubrir el cuerpo para prevenir lesiones por la propia radiación calorífica del incendio. Por el contrario, se debe evitar cualquier tejido sintético o mochilas de dicho material, porque su facilidad para arder puede provocar quemaduras.



Obedecer siempre las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

Conductas que provocan incendios Más del 80% de los incendios forestales se originan por culpa del ser humano. De ellos, un 30% se deben a descuidos o negligencias, también al volante. Los mayores riesgos se originan por arrojar a la vía cigarrillos mal apagados, cristales que provocan el efecto lupa o basura que se acumula en las cunetas y ayuda a propagar el fuego.