'Plastic Drama' de Belako arrasa entre la crítica y se coloca en el quinto puesto de las listas de venta física en España

jueves, 10 de septiembre de 2020, 09:18 h (CET) Llevábamos meses esperando su cuarto disco y Belako no ha decepcionado. 'Plastic Drama' ha superado todas las expectativas que pudiéramos tener puestas sobre él. Es poderoso, es crítico, es ambicioso, es maduro. Es Belako con todas las letras.



Un álbum potente y desgarrador que se ha colado merecidamente en el puesto número 5 de las listas de ventas de discos físicos en España y que no deja de cosechar grandes reseñas entre la prensa especializada, tanto nacional como internacional.



"Aventura salvaje"; "el mejor disco de Belako"; "contagioso"; "sus textos son dardos políticos"; "lleno de esa confianza necesaria para ser inolvidable"; "la mejor cosecha de canciones de su carrera"... Estas son solo algunas de las inmejorables palabras que tienen los medios para el cuarto trabajo de las de Mungia.



Y así, arropado por tan buenas críticas, 'Plastic Drama' de Belako llega a Madrid el próximo viernes 18 de septiembre, en un concierto en la sala La Riviera donde la banda vasca deslumbrará con ese arrollador directo al que hace ya mucho que nos tiene acostumbrados.



Porque 'Plastic Drama' no es un disco más. Es una reflexión sobre la búsqueda del sentido real de las cosas en un mundo en el que todo se traduce a cadenas de montaje, fabricación y explotación de seres vivos. Una irónica visión de aquellos problemas cotidianos del primer mundo con los que nos ahogamos en nuestro día a día: nuestros dramas de plástico.

