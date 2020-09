​El cortometraje ‘Help’ de Turismo del Ayuntamiento de Madrid gana el Gran Prix del Terres Travel Festival

El cortometraje Help de los directores Santiago Alcázar y Luis Medina, y producido por el área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid ha sido premiado con Grand Prix en la cuarta edición del Terres Travel Festival, el certamen especializado en cine turístico, de paisaje y viajes que hasta el sábado 12 de septiembre se celebra en Tortosa. La película, estrenada a principios de este año, forma parte de los audiovisuales de promoción turística de Madrid. De hecho, la historia transcurre en diferentes lugares de la capital de España (el Palacio Real, la Plaza Mayor, el Museo Thyssen Bornemisza, etc) y pone el foco en la apuesta municipal por la cultura.



Por su parte, la película El capitán del director Juan Cernadas (una producción de Innova Films para el Patronato Municipal de Turismo de Conil, en Càdiz) ha ganado el premio a la Mejor Destinación Cultural. El Capitán es una inmersión en la almadraba donde y en el arte de pesca milenario del atún rojo a su paso por las costas andaluzas. Una película que narra como se forja la historia de Conil, la personalidad e identidad de sus gentes.



El film Magic Cordoba de Hervé Tirmarche y producido por Readmore Films se ha llevado el premio a Mejor Film Turístico de España, que muestra imágenes alusivas a tradiciones identificativas de los diferentes pueblos cordobeses, así como el potencial natural y paisajístico, la gastronomía, la artesanía o las rutas turísticas como el Camino Mozárabe o el Guadajoz Milenario. También se ha premiado Welcome To Adventure Tourism del director Vicente Rosati y producida por Tomás Ortiz con el primer Premio a la Mejor Destinación Turística - País. Una película que sitúa Chile como una de les mejores destinaciones par la práctica de deportes de aventura.