Gobierno y agentes sociales se reúnen este jueves y esperan alcanzar acuerdo sobre los ERTE la próxima semana Junto con la incógnita de saber hasta cuándo se prorrogan los ERTE, una de las cuestiones que estarán encima de la mesa este jueves será evitar que se rebaje la cuantía que se percibe de prestación del 70% al 50% pasados 180 días Redacción Siglo XXI

jueves, 10 de septiembre de 2020, 09:06 h (CET)

El Gobierno y los agentes sociales (patronal y sindicatos) han fijado para este jueves la primera reunión de negociación para la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo la próxima semana.



Así lo acordaron en la reunión técnica que se celebró el pasado lunes por la tarde para la prórroga de los ERTE, en la que las partes han consensuaron fijar el jueves para la primera reunión de la negociación de esta nueva etapa de los ERTE, paraguas bajo el que se encuentran aún algo menos de 700.000 trabajadores.



Para ello, patronal y los sindicatos están a la espera de que el Ministerio de Trabajo les remita un texto con su propuesta para debatirlo, según han indicado a Europa Press en fuentes sindicales, que explican que el objetivo es alcanzar un acuerdo para la semana que arranca el 14 de septiembre.



Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el lunes que en el Gobierno están "dispuestos" a extender la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mecanismo que actualmente afecta a 700.000 trabajadores, si bien ha apuntó que lo "importante" es continuar con la reactivación de los puestos de trabajo, para lo que se están estudiando determinados incentivos.



La reunión de la mesa técnica del lunes se produjo después de que el viernes pasado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abrieran junto a los principales representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO la comisión tripartita de diálogo sobre ERTEs en Palma de Mallorca.



Tanto Escrivá como Díaz confiaron en alcanzar un acuerdo definitivo para prorrogar esta herramienta más allá de finales de mes y "sin dejar a nadie atrás". Díaz destacó que este lunes arrancan "con fuerza" los trabajos técnicos para concretar la prórroga de los ERTEs, y apuntó que todas las partes se han comprometido "a no agotar los tiempos de negociación" de los que disponen.



En el encuentro celebrado en Palma de Mallorca, los agentes sociales pusieron encima de la mesa multitud de propuestas y los ministros se comprometieron a debatir y estudiar todas y cada una de ellas. "Seguramente todos vamos a trabajar en una única dirección, que es salvar a nuestro país", apostilló Díaz.



Junto con la incógnita de saber hasta cuándo se prorrogan los ERTE, una de las cuestiones que estarán encima de la mesa este jueves será evitar que se rebaje la cuantía que se percibe de prestación del 70% al 50% pasados 180 días. No obstante, el viernes pasado quedó claro que parece haber consenso entre todas las partes y que están a favor de esta petición de los sindicatos.



Para UGT y CC.OO., es absolutamente necesario renovar la regulación de los ERTE para que sean la "alternativa" a los despidos, así como mantener los ERTE de rebrotes para aquellas actividades que han tenido que volver a echar el cierre por las nuevas restricciones.



De su lado, los empresarios defenderán la necesidad de focalizar las exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social en aquellas empresas que están cerradas, planteamiento que fue visto con buenos ojos por parte del Gobierno en el encuentro del viernes.



