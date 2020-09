Número de muertos por COVID-19 en Perú asciende a 30.000

En el Reino Unido, la compañía farmacéutica AstraZeneca ha suspendido sus ensayos de fase 3 para una vacuna contra la COVID-19 después de que uno de los participantes del ensayo contrajera una enfermedad inexplicable. La vacuna está siendo desarrollada junto con la Universidad de Oxford.



A nivel mundial, el número de muertos por COVID-19 se acerca a los 900.000. En Perú, el número de decesos a causa de la enfermedad ha llegado a 30.000, la tercera cifra más alta registrada en América Latina después de Brasil y México. No obstante, con más de 68.000 fallecimientos adicionales registrados en todo Perú este año en comparación con 2019, la cifra real podría ascender a más del doble de la cifra oficial. Habitantes de la capital, Lima, reportan concentraciones multitudinarias y fallas en las medidas de distanciamiento físico.



Aide Galvez: “Creo que la gente cree que esto es un chiste. Esto es algo que no creen. Creen que es una cortina de humo. Tengo familiares que han fallecido por COVID-19, entonces esto no es un juego. Esto es verdad”.



Mientras tanto, los casos de coronavirus están aumentando nuevamente en el Reino Unido, lo que obligó al Gobierno a restablecer la prohibición de la mayoría de las reuniones de más de seis personas.