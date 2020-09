Emocionante celebración religiosa del Día de la Virgen de los Remedios en Pareja Comunicae

miércoles, 9 de septiembre de 2020, 18:02 h (CET) De común acuerdo con todos, asociaciones, peñas y vecinos, las fiestas patronales de Pareja no se han celebrado en este 2020 por la crisis sanitaria que padece nuestro país. Sin embargo, sí ha tenido lugar esta mañana una conmovedora Misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con los sentimientos de los parejanos a flor de piel. Ha sido retransmitida en directo vía streaming en las redes sociales Pareja celebra su día grande en una jornada conmovedora, en este año 2020 marcado por la pandemia. Hoy, ocho de septiembre, Día de la Virgen de los Remedios, la emoción se sentía en cada rincón de Pareja.

De común acuerdo con todos, asociaciones, peñas y vecinos, las fiestas patronales de Pareja no se han celebrado en este 2020 por la crisis sanitaria que padece el mundo. “Es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que adoptar en los más de 21 años que llevo como alcalde de Pareja. Pero también es una medida responsable, necesaria y que pretende salvaguardar la salud de nuestros vecinos, como todas las que venimos adoptando por nuestro Ayuntamiento desde el comienzo de la pandemia”, señala Javier del Río, alcalde de Pareja.

A lo largo de todos estos días los parejanos, con su comportamiento ejemplar, han hecho un enorme ejercicio de responsabilidad no trasladando las celebraciones públicas al ámbito privado, y respetando, además, todas las normas de seguridad vigentes en cuanto al uso de mascarilla, distancia de seguridad o higiene de manos.

Precisamente por eso, los sentimientos, como manifestaban las camisetas de todas las peñas de la villa alcarreña colgadas de la gran balconada del Ayuntamiento, o las decenas de balcones decorados con la imagen de la patrona, estaban a flor de piel.

Al filo de las doce y media de la mañana, sonaban las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Antes, integrantes de la Hermandad de la Virgen habían engalanado su imagen, original de los años 50, que lucía preciosa, a un de los lados del altar. Con decenas de flores a sus pies y costados, la Patrona de Pareja brillaba con luz propia.

Voluntarias de la hermandad han controlado el aforo de la Iglesia, con el fin de que en el interior se respetara la distancia de seguridad. Además, en la entrada habían dispuesto gel hidroalcohólico con el fin de añadir también esta medida precautoria antivirus a quienes se han acudido esta mañana a la Misa. Así, la Iglesia de Pareja se llenó hasta el límite permitido. Además, y para facilitar que todos los parejanos pudieran seguir la celebración, se ha retransmitido en directo vía streaming, tanto a través del canal de Facebook del Ayuntamiento, como a través de YouTuBe, de manera que cualquier persona con acceso a internet haya podido verla mientras sucedía.

La ceremonia la ha oficiado Javier Lucía, párroco de Pareja, y la ha concelebrado con él, pronunciando la homilía, el párroco de Brihuega, José Félix Bricio. Como es habitual, acompañando musicalmente este día ha estado el Coro de El Pozo de Guadalajara (violín, guitarra, piano y voces), entre las que sobresalían la de una habitual cada año en esta celebración, como es Nati Baldominos, y la de Miguel Sánchez. Sus interpretaciones, en especial su versión del Ave María, han puesto un nudo en la garganta a todos los presentes.

Han participado de la ceremonia religiosa el propio Javier del Río, y la concejala María Tierraseca, haciendo las correspondientes lecturas bíblicas. Además, han estado presentes en la celebración los concejales Ricardo Fernández e Inocente del Río, y el juez de Paz de Pareja, Salvador Ortiz, quien además portaba la insignia de la Hermandad de la Virgen de los Remedios.

En la mente y en el corazón de todos los presentes han estado los enfermos y fallecidos por la pandemia, y sus familias. Por todos ellos, luce un lazo negro en la bandera de España que ondea en el Torreón de Pareja en estos días. “Pedimos a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, por ellos, para que dé fuerzas al conjunto de la sociedad española para superar esta pandemia, y para que podamos celebrar las próximas fiestas de Pareja en 2021 con salud y con total normalidad”, desea el alcalde de Pareja.

