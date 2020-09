Abiertas las candidaturas de los Ecommerce Awards 2020 para mejores empresas del sector digital en España

La participación en la 11ª edición de los premios más importantes del comercio electrónico español estará disponible hasta el próximo 20 de octubre Los Ecommerce Awards 2020, premios de referencia del comercio electrónico en España entregados a las empresas del sector eCommerce en reconocimiento a su aportación en innovación, desarrollo e impulso de la economía digital, anuncian la apertura de las candidaturas para su undécima edición, que será 100% digital.

El proceso de recepción de formularios para participar está abierto hasta el martes 20 de octubre. Y a partir del 1 de noviembre se conocerán los tres finalistas de cada una de las nueve categorías disponibles, que pasarán a ser valorados por un prestigioso jurado de expertos convocados por Marketing4eCommerce, y donde se elegirá a los premiados en un evento online el próximo 12 de noviembre.

Todas las empresas que se dediquen al comercio electrónico en España podrán presentar su candidatura en una de las nueve categorías disponibles, de entre las que se premiará a los mejores de 2020:

- Mejor campaña de marketing para eCommerce, destinada a premiar a las mejores campañas desarrolladas entre el 01/09/2019 y el 30/08/2020.

- Mejor integración omnicanal, en la se premiará a la empresa que mejor haya sabido combinar su presencia en distintos canales para maximizar su negocio.

- Mejor web transaccional. Se valorarán las tasas de conversión fuera de lo común, gran usabilidad, optimización de checkout, etc.

- Mejor mobile app transaccional, en la que se premiará a aquellos que hayan logrado una potente app de éxito e indispensable para las compras de sus usuarios. Ya sea iOS, Android (o ambos).

- Mejor estrategia de internacionalización. El eCommerce no tiene fronteras, y este galardón premiará a aquellos que mejor hayan adaptado esta filosofía: ya sea a empresa extranjera que vende en España, o empresa española que haya llevado sus ventas más allá de las fronteras.

- Mejor estrategia en marketplaces. Amazon, Aliexpress, eBay… Los marketplaces están de moda y se han convertido en imprescindibles para el negocio online de muchas empresas. Aquí se premiará a la mejor de ellas.

- Mejor rookie eCommerce, en la que se premiará a las mejores tiendas online emergentes, aquellas creadas en 2018 (o posteriores) y que no tengan complejos a la hora de competir con los más veteranos del eCommerce español.

- Mejor directiv@ del año: un premio de gran prestigio para los directivos que hayan llevado al éxito a sus tiendas online.

- Mejor eCommerce 2020: el gran premio de la edición, destinado a reconocer al mejor entre los mejores.

El prestigiosos jurado compuesto por expertos en el panorama digital que valorará y premiará a los mejores del sector eCommerce en España de 2020, estará constituido por: Ana Asuero, Product Management for tech startups; Dimas Gimeno, Fundador y Presidente Ejecutivo Skintelligence Investments; Jaime Novoa, Fundador de DealFlow; Jordi Ordóñez, Consultor eCommerce, ponente y formador; Jose Carlos Cortizo, CMO&Partner de Product Hackers; Lorena de la Balsa, Digital Marketing Manager & Business Developer at KSchool; Miriam Peláez, Co-Founder & CMO PickASO; Mónica Casal, CEO en Tandem UP; Mónica González, Country Manager AxiCom España; Pol Rodríguez, Director del podcast Planeta M; Reyes Justribó, Directora General de IAB Spain; Ronan Bardet, CEO de Digital 1to1 y Head of Growth en Digital 1to1; Sergio Simarro, Asesor de Marketing Digital & Chief Revenue Officer (CRO) en MagnifiCRO y Rubén Bastón, Director de Marketing4eCommerce y Presidente del jurado, con voz, pero sin voto.

Esta edición, impulsada por Marketing4eCommerce y que contará con la colaboración de Digital 1to1, supone la undécima en la historia de los premios de más prestigio dentro del sector del comercio electrónico español. En años anteriores, grandes empresas como FNAC, Hawkers, PcComponentes, Iberia Express, Tradeinn o Promofarma resultaron ganadoras en alguna de las categorías premiadas.

###