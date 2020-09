Las franquicias inmobiliarias durante el Covid-19 Comunicae

miércoles, 9 de septiembre de 2020, 13:46 h (CET) www.franquiciashoy.es/ ha elaborado un completo y amplio reportaje sobre el sector de las franquicias inmobiliarias durante la pandemia generada por el virus del Covid – 19 Uno de los sectores que se ha visto más involucrado en esta crisis ha sido el de las franquicias inmobiliarias. Este segmento que se encarga de establecer acuerdos entre compradores y vendedores, como también entre personas interesadas en arrendar sus viviendas y sujetos que están interesados en alquilarlas, se ha visto afectado por la pandemia y ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad.

En el reportaje analizan a fondo el sector y para ello cuentan con las opiniones de numerosas franquicias inmobiliarias (https://www.franquiciashoy.es/franquicias/franquicias-de-inmobiliarias) que cuentan cómo han vivido sus negocios la pandemia, qué medidas llevaron a cabo para ir retomando la actividad y cómo actuarán a partir de ahora.

La actividad inmobiliaria durante la pandemia

Durante el periodo de confinamiento el sector quedó algo paralizado, pero desde las propias franquicias (https://www.franquiciashoy.es/) comentan que no han dejado de trabajar desde sus domicilios. Incluso algunas ofrecían la posibilidad de visitar las casas de forma virtual. En este sentido Claude Focan, National Sales & Expansion Manager de easyads Multinational cuenta que fueron “muy privilegiados, ya que empezamos a trabajar en remoto desde el primer día, conectándonos diariamente para hacer seguimiento del negocio y de la evolución del mercado. El ritmo fue menor lógicamente durante esos meses, pero nos dio una oportunidad única de centrarnos en preparar el terreno para acelerar nuestra expansión nacional, incluyendo revisión de procesos, traducción de páginas web, selección de nuevos miembros para ampliar el equipo de soporte, etc”.

Por su parte, Javier Ortega, Fundador y CEO de CENTURY 21 New Estate comenta que “rápidamente, ante esta situación de pandemia, vimos qué es lo que podía pasar en el peor de los casos. Estando confinados pudimos hacer ventas de forma telemática. Hubo un overshooting en mayo, los compradores salieron en manada a comprar y vender, por lo tanto, tuvimos un final de mayo en la que hicimos dos ventas por día y el mes de julio fue un mes espectacular. Recuperamos esos dos meses de confinamiento en los últimos dos meses, toda la gente que debería de haber comprado en abril y mayo compró incluso más en los meses de junio y julio. Es un gran dato porque en estos meses hemos recuperado todo lo que deberíamos haber hecho en cuatro meses. Ha sido apasionante porque hemos estado muy activos en el confinamiento y ultra mega activos en el post confinamiento”.

Jesús Duque, Vicepresidente de Alfa Inmobiliaria explica que “las preguntas más habituales han estado relacionadas con la conveniencia, o no, de comprar en estos momentos, o si esperar a que lleguen rebajas más importantes. Las dudas de los compradores no se centran tanto en el temor a visitar la vivienda por una cuestión de salud, sino más bien, sobre cómo esta situación puede dificultar su capacidad de lograr la financiación necesaria y, como decía, de si esperar a nuevas bajadas de precio”.

Tratan también en el reportaje el tema de la recuperación de sector y de su futuro a corto-medio plazo. Para ello cuentan con la opinión de los protagonistas de las franquicias inmobiliarias.

“La recuperación del sector y la economía tenderá a ser progresiva, ya que todavía estamos viviendo la pandemia del Covid-19, es por ello por lo que todavía no podemos determinar el impacto real que esta crisis va a suponer en la economía de las familias españolas. El sector inmobiliario ha llegado a esta crisis de una manera completamente diferente a otras crisis, ahora está más preparado, hay liquidez en el mercado, existe demanda aunque todavía hay escasez de oferta - particularmente en el mercado de alquiler y también en cuanto a soluciones de vivienda para la clase media - hay financiación disponible y no se percibe un exceso de endeudamiento por parte de las familias en términos de hipotecas adquiridas de los últimos años”, comenta Ricardo Sousa, Director General de CENTURY 21 España y Portugal.

Las franquicias inmobiliarias ven el sector más reforzado que nunca, es por eso que confían en que esta crisis derivada por la Covid-19 no va a afectar tanto al sector como realmente pensaban, y animan muchos de ellos a emprendedores e inversores a apostar por este grupo de franquicias.

Es posible leer el reportaje completo en el siguiente enlace: https://www.franquiciashoy.es/destacado-detalle/las-franquicias-inmobiliarias-en-tiempos-de-covid-19 y se pueden consultar sus Preguntas Frecuentes (FAQ´S).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.