Cómo prevenir muertes por COVID-19 y a la vez evitar la destrucción de la economía, por el Dr. Govindarajan

Una nueva estrategia, llamada Targeted Prevention (Prevención Dirigida), puede reducir la mortalidad al evitar que la infección llegue a sus víctimas potenciales, con menos recursos y así evitar la destrucción de la economía. Esta nueva estrategia permitirá que la población no vulnerable (que resulta estar en su edad productiva), pueda trabajar, consumir y sostener la economía, mientras la población vulnerable (que en su mayoría es jubilada) se quedaría en casa para protegerse Cómo prevenir muertes por COVID-19 y a la vez evitar la destrucción de la economía

Un médico de Barcelona publica un trabajo científico* sobre una alternativa llamada Targeted Prevention (Prevención Dirigida).

El confinamiento general no es necesario

El confinamiento solo sirve para regular la demanda para el servicio sanitario sin tener en cuenta las consecuencias económicas. Se estima que solo un 4% de la población fue infectada durante la primera ola. Dado que se esperan más olas para conseguir la inmunidad colectiva (herd immunity), no es viable perpetuar el confinamiento.

Después de una primera ola de la pandemia, ahora se sabe algo de importancia crítica: quienes tienen probabilidades de enfermarse gravemente y potencialmente morir si no se previene la infección por el virus de COVID-19. Esa información no se puede ignorar en la estrategia para controlar el virus. El autor señala que solo un 4% de la población mundial tiene un alto riesgo de COVID-19 grave y requeriría hospitalización si estuviera infectada.

La nueva estrategia propone centrarse en la gestión del riesgo de que el virus se transmita a los vulnerables en lugar de centrarse en controlar a todos los que potencialmente pueden transmitirlo. Proteger a los vulnerables a través de confinamientos dirigidos y otras medidas serán más efectivas y eficientes que confinar a toda la población y destruir sus economías que son igualmente críticas para la vida.

¿Cuáles son las ventajas de la Prevención Dirigida?

- Reduciría la mortalidad al evitar que la infección llegue a sus víctimas potenciales.

- Necesitaría menos recursos, ya que el “objetivo” es más pequeño.

- Permitiría que la población no vulnerable (que resulta estar en su edad productiva), pueda trabajar, consumir y sostener la economía, mientras la población vulnerable (que en su mayoría es jubilada) se quedaría en casa para protegerse.

Conocer más acerca de la Prevención Dirigida

En el vídeo que se muestra a continuación, se explica cómo realizar la Prevención Dirigida. También detalla los beneficios de esta estrategia y las ventajas que comportaría a nivel sanitario y económico.

https://vimeo.com/453342127

Firmado:

Dr. Rajaram Govindarajan

*Govindarajan R. Targeted Prevention of COVID-19, a Strategy to Focus on Protecting Potential Victims, Instead of Focusing on Viral Transmission. Risk Manag Healthc Policy. 2020;13:1413-1418

Vídeos

Prevención Dirigida de COVID-19