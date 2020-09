Casi el 90 % de los españoles se muestran preocupados por su futuro financiero Más del 50 % de los españoles empezarían a invertir si tuvieran más conocimientos sobre el mundo financiero Redacción Siglo XXI

miércoles, 9 de septiembre de 2020, 08:57 h (CET) La sociedad española afronta la vuelta al trabajo y el último semestre de 2020, tras un verano marcado por los rebrotes y la incertidumbre económica surgida con la Covid-19. Según un estudio realizado por la fintech Peaks junto a Cint, más del 88% de los españoles se muestran preocupados por su futuro financiero. Este dato evidencia la necesidad de mejorar en materia de educación financiera y así poder maximizar el ahorro personal.



Para resolver esta necesidad y promover la inversión para el futuro, nace Peaks. Una aplicación móvil gratuita durante los tres primeros meses, disponible para Android e iOS, creada con el objetivo hacer accesible la inversión para todos los públicos y facilitar el ahorro a través de pequeños y sencillos pasos, como invertir el redondeo del cambio de las compras. Con más de 3 años de experiencia en los Países Bajos y Alemania, Peaks se lanza al mercado español como una innovadora herramienta para simplificar la inversión ya que no requiere de conocimientos financieros; y segura, al contar con la supervisión del Banco Central Holandés y la autorización de la Autoridad Holandesa de Mercados Financieros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España.



Los españoles suspenden en educación financiera Según demuestran los datos del informe, el 57 % de los españoles estarían dispuesto a invertir si tuvieran un mayor conocimiento sobre inversiones. De hecho, la complejidad del mundo de las finanzas y las inversiones no son un terreno sencillo: el miedo a las pérdidas económicas junto con la falta de conocimiento en inversiones son las principales razones por las que los españoles deciden no invertir. La educación financiera es a día de hoy una asignatura pendiente para los españoles, por ello Peaks puede poner solución a esta necesidad ofreciendo la posibilidad de invertir de forma sencilla y segura.

