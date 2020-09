Institut Marquès facilita la semejanza entre padres e hijos en Reproducción Asistida Comunicae

martes, 8 de septiembre de 2020, 17:34 h (CET) Una de las mayores preocupaciones de las personas que recurren a la donación de óvulos o de esperma para ser padres es que su hijo se les parezca en su físico pero también en su personalidad. Institut Marquès es la primera clínica de Reproducción Asistida que asigna a cada paciente el donante que más se le parece gracias a su nuevo "matching de personalidad" Alrededor de un tercio de los tratamientos de Reproducción Asistida que se hacen en España requieren una donación de gametos, según las estadísticas de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). El retraso de la maternidad ha supuesto que la donación de óvulos y de espermatozoides en España y en Europa sea una necesidad. En nuestro país, donde, más del 9% de los niños nacen gracias a la Reproducción Asistida, es un tratamiento cada vez más frecuente.

Una de las principales preocupaciones de las personas que tienen que recurrir a la donación de óvulos o de esperma para tener hijos es conseguir el mayor grado de parecido y de afinidad con el/la donante.

La legislación española dicta que la donación de gametos debe ser anónima y altruista. Es la clínica la que se encarga de la asignación de los donantes para cada tratamiento. En Institut Marquès, centro internacional de Reproducción Asistida cuya sede principal se encuentra en Barcelona, se personaliza al máximo este proceso y es el propio médico quien realiza la selección del donante. Respetando siempre la confidencialidad, elige personalmente el más apropiado para sus pacientes teniendo en cuenta las características físicas de ambos y, a partir de ahora, también los rasgos hereditarios de su temperamento gracias a su nuevo “matching de personalidad”

Mucho más que el color del pelo y de los ojos

El “matching de personalidad” de Institut Marquès es el primer programa creado por una clínica de Reproducción Asistida para asignar los donantes en los tratamientos con donación de gametos según los rasgos hereditarios de su personalidad. Gracias a este protocolo, además de las características físicas, por primera vez, se tienen en cuenta de una forma rigurosa los aspectos psicológicos en la selección de donantes.

Según la Dra. Marisa López-Teijón, Directora de Institut Marquès, “el parecido entre padres e hijos depende tanto del físico como de la personalidad. El temperamento se hereda y el carácter se modula según el entorno y la educación que recibe el niño. Juntos, el temperamento y carácter construirán lo que llamamos personalidad. El aspecto físico de una persona tiene también un componente hereditario muy importante, aunque la genética es caprichosa y se pueden dar infinidad de combinaciones: la altura, el color de pelo y ojos, los rasgos faciales… pero, sin duda, la actitud y la personalidad influyen muchísimo en el aspecto de cada persona”.

Que su hijo se les parezca es una de las mayores preocupaciones de los futuros padres cuando inician su tratamiento con donación de gametos. La Dra. López-Teijón asegura que los médicos son muy conscientes de esta inquietud: “asignar un/a donante es un acto de gran importancia y lo vivimos con un sentimiento de responsabilidad y de honor por la confianza que los pacientes han depositado en nosotros”. Ahora, gracias al “matching de personalidad”, esta tarea resultará aún más precisa.

Un método único

El “matching de personalidad” consiste en un test que analiza aquellas características hereditarias que, en el ámbito clínico, se conocen como “temperamento”.

En Institut Marquès responden a este test psicológico todos los donantes de semen y las donantes de óvulos. Los resultados se compararán con los de la futura madre en el caso de los tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) con donación de óvulos o bien con los del futuro padre en el caso de los tratamientos de Inseminación Artificial o FIV con donación de semen.

Este cuestionario, elaborado por Institut Marquès, se basa en los estudios de Buss y Plomin y en el test Myers-Briggs (MBTI). Los resultados definen la actitud (introversión o extroversión), la forma de analizar o de percibir la información de cada uno (sensorial o intuitiva) la forma de tomar las decisiones (lógico o emocional) y cómo se interactúa con el mundo exterior (percepción o juicio).

Las conclusiones se obtienen a través de 20 preguntas para definir las fortalezas y 20 para definir las debilidades. De esta forma se clasifica cada individuo en uno de cuatro grandes grupos de temperamento: sensible-creativo, tranquilo-práctico, enérgico-impaciente y proactivo-impulsivo.

Hacer el test

