Las ventas de batas escolares y productos infantiles se disparan ante la vuelta al cole Comunicae

martes, 8 de septiembre de 2020, 14:21 h (CET) A unos días de la vuelta al cole las tiendas especializadas en productos escolares multiplican su facturación ante el aluvión de pedidos urgentes. La venta de batas escolares para escuelas infantiles se ha visto incrementada en un 300% en pocos días según comenta Regala Algo Diferente, una tienda online con sede en Albacete, que personaliza este tipo de prendas La situación generada por el Covid-19 se alarga y, cada día, cambian las medidas. Lo que sí es seguro es que las escuelas infantiles, colegios e institutos deben adaptarse a la Nueva Normalidad y, por ende, las familias también. Por ello, no ha sido hasta última hora cuando se ha visto disparado el negocio de la ropa y material escolar.

Según regalaalgodiferente.com, las ventas de batas escolares se han multiplicado en los últimos días y se ha incrementado la venta de bolsas de almuerzo. Muchos centros están optando por considerar obligatorio tener varias batas para que las familias puedan lavarlas y desinfectarlas frecuentemente. Además, en algunos centros se solicita una mochila o bolsa para llevar elementos de higiene como: gel desinfectante, toallas y mascarilla. La tienda online asegura que el envío 24/48 horas, a pesar de ser productos personalizados, es lo que está siendo más demandado por los clientes, que no quieren comenzar el curso escolar sin estar equipados.

Desde las escuelas infantiles aseguran que ahora más que nunca, la bata y el babi son esenciales en el día a día de los pequeños. Por supuesto, los centros deben asegurar unas medidas básicas de higiene y limpieza para evitar el contagio entre las que destacan las siguientes:

- Se debe limpiar la ropa escolar a altas temperaturas todos los días.

- Los grupos de infantes utilizarán, en la medida de lo posible, una sola zona del centro.

- Se recomienda el uso de ropa y juguetes que sean de fácil lavado.

- Además, cada niño debe entender que, en este caso especial, compartir los objetos es peligroso.

- Los grupos deben mantenerse separados incluso en la hora del recreo y la comida.

- Tanto familias como docentes se comprometen a enseñar a los niños todas estas medidas.

El incremento de las ventas de las últimas semanas también viene dado a que muchas familias han esperado hasta el último momento por la incertidumbre ante la vuelta al cole. Ahora, habiendo sido aclarada la vuelta, las ventas -que normalmente ocupan los meses de verano- se están dando en pocos días y las tiendas de ropa escolar, materiales o librerías están al borde de la saturación.

Fotografía: Batas Escolares de Regala Algo Diferente

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.