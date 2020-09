La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso Fotográfico Comunicae

martes, 8 de septiembre de 2020, 14:05 h (CET) Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.

La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso, las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc., pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.

Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías. Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.

El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC para que los socios de la AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.

Premios

En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.

Jurado

El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.

Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.