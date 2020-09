NYX, Freshly y Sephora: marcas más populares en redes sociales para las beauty addicts Comunicae

martes, 8 de septiembre de 2020, 12:26 h (CET) El sector cosmética y belleza generó casi 13 millones de interacciones en el período analizado (enero-agosto 2020), marcado por la crisis del COVID-19. El Top-10 de marcas con mayor impacto en redes sociales de Marcas de Cosmética y Belleza enero-agosto 2020 lo conforman NYX, Freshly, Sephora, Maybelline, Sesderma, 3INA, MAC, Mary Kay, Fructis y Lush Epsilon Technologies ha presentado el nuevo Panel Icarus Analytics de Marcas de Cosmética y Belleza 2020, que subraya el liderazgo de NYX como empresa del sector con mayor éxito en redes sociales, con el 14% de las interacciones. Su buena performance se basa en la apuesta por contenidos tácticos como los sorteos para ampliar la comunidad, y la compartición de fotos de usuario (looks de maquillaje) para conectar y fidelizar al usuario.

El Top-10 de marcas con mayor impacto en redes sociales de Marcas de Cosmética y Belleza 2020 lo completan Freshly, Sephora, Maybelline, Sesderma, 3INA, MAC, Mary Kay, Fructis y Lush. Estas empresas han entendido el importante papel que tienen las redes sociales en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19 y se han enfocado en realizar un gran número de sorteos y concursos, tanto en perfiles propios como en canales externos, a través de colaboraciones con influencers y prescriptoras.

El estudio, elaborado por Epsilon Technologies mediante Icarus, su software de Big Data y analítica en redes sociales, se ha basado en la actividad en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube) de 78 marcas de Belleza y Cosmética en el período enero-agosto 2020, con el análisis de un total de 178 perfiles. El Panel Epsilon Icarus Analytics de Marcas de Cosmética y Belleza 2020 se puede descargar aquí: https://epsilontec.clickfunnels.com/descarga-de-report-panelbellezaycosmetica

BELLEZA Y COSMÉTICA: SECTORES EN AUGE EN REDES SOCIALES

En términos generales, el mercado de la Belleza y la Cosmética confirma su fortaleza en redes sociales el primer trimestre de 2018 con casi 13 millones de interacciones totales. Por plataformas, Instagram es la red que acapara el mayor número de interacciones (88%), seguida por Facebook con el 11,4%, y Twitter, con un escaso 0,2%.

Durante el 2020 las marcas de Cosmética y Belleza han apostado decididamente por los contenidos de valor, especialmente en estos momentos de hiperconectividad y donde la conciencia social, medioambiental y solidaria adquiere fuerza.

La receta del liderazgo de estas marcas en redes sociales radica en una serie de estrategias de éxito que han analizado desde Epsilon Technologies:

Se diferencian potenciando los sorteos y concursos en co-branding en formato always-on.

Impulsan sus colaboraciones con influencers fomentando el hiperrealismo y destacando a la marca de forma sutil.

Adaptan los objetivos estratégicos a los de la sociedad en esta “nueva normalidad”, convirtiéndose en Care Brands.

Generan publicaciones sobre rutinas de cuidado en pasos esquemáticos, claros y sencillos.

Hacen uso del humor y del entretenimiento para conectar emocionalmente con el usuario a través de frases y “memes”.

Informan a sus usuarios sobre sus novedades, enfatizando los atributos del producto en primer plano y mediante los CTAs. Sobre Epsilon Technologies

Epsilon Technologies es la compañía líder en España en inteligencia de datos aplicada al marketing. Con 25 años de experiencia desarrollando tecnología con el objetivo de facilitar la recopilación, medición, evaluación y explicación racional de los datos en el entorno digital y en las redes sociales, para que las marcas puedan tomar decisiones estratégicas de forma ágil y precisa.

Gracias al big data que generan las redes sociales, las marcas pueden medir su impacto en las redes, transformar esos datos en inspiración para su estrategia y ejecutar acciones concretas que las conecten con su público objetivo, para convertirse endigitallovedbrands. La compañía ofrece servicios de Medición de redes sociales, Social Media Research y Smart Data.

Sus soluciones tecnológicas son pioneras en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al marketing. ICARUS, desarrollada con tecnologia propia y patentada por Epsilon Technologies, es la solución líder en España de inteligencia artificial para redes sociales. La tecnología ICARUS ® ha sido seleccionada por la IAB para realizar multitud de estudios sectoriales así como reconocida por el Spain Tech Center, (Banco Santander, ICEX, Red.es) como una de las 12 compañías más innovadoras invitadas a participar en su programa de aceleración en Silicon Valley. Entre otras ventajas, permite a las marcas conocer su cuota de mercado en términos de captación, interacción, engagement y viralidad, así como identificar las principales oportunidades de negocio. El equipo de consultores y estrategas digitales de Epsilon Technologies ayuda a las empresas a optimizar sus estrategias, a reinventar contenidos para expandir la marca y descubrir nuevas oportunidades.

Epsilon Technologies publica diversos Paneles sectoriales y Observatorios de Tendencias Mundiales en Redes Sociales con frecuencia trimestral a partir del smart data que generan las Redes Sociales.

