GironaNotícies llega a los 15 años con más visitas y ampliando el territorio de influencia Comunicae

martes, 8 de septiembre de 2020, 12:14 h (CET) El diario electrónico se ha consolidado este año como un medio de referencia en la Cataluña del Norte La llegada de la Diada de Cataluña significa, también, un nuevo aniversario para el portal GironaNotícies, que este año cumple 15 años en pleno proceso de crecimiento. En este sentido, el diario electrónico focalizado en las comarcas de Girona, pero con alcance a otras zonas geográficas, ha continuado evolucionando durante este 2020, un año marcado por la pandemia de la Covid-19. De hecho, en esta etapa de crisis sanitaria, especialmente durante el confinamiento, el espacio digital multiplicó por cinco sus visitas, convirtiéndose de este modo en un medio referente a la demarcación.

También durante este año el web dirigido por Xavier Palomino ha ampliado su zona de influencia y se ha erigido como una voz informativa relevante en toda la Cataluña del Norte, con la capital Perpiñán como punto neurálgico de buena parte de las informaciones difundidas , pero también con una presencia notoria de la actualidad del resto de pueblos y villas del territorio. En estos lugares, precisamente, y dada la cobertura mediática efectuada, se han concentrado aumentos de visitas muy notables que se han consolidado en los últimos meses.

Con su formato sólido, pero que se va adaptando periódicamente para ceñirse a las nuevas tendencias informativas y tecnológicas, GironaNotícies.com continúa poniendo el foco en las informaciones de carácter local, con el objetivo de ofrecer un altavoz a hechos y noticias que a menudo no tienen grandes posibilidades ni recursos de difusión. Este punto de vista local comparte protagonismo con otras informaciones más generales y transversales, así como con otras secciones específicas como una colección de efemérides diarias vinculadas al territorio o las previsiones meteorológicas de la región, entre otras.

Algunos datos

El crecimiento gradual del portal también se hace manifiesto con los datos de optimización. Así, y tal y como detalla la empresa estadounidense SEO Site CheckUp, la web gerundense se ha alzado con el tiempo como una de las plataformas informativas con mejor optimización en la Red de Cataluña. Tanto es así que este espacio norteamericano le otorga 90 puntos sobre 100, un dato superior a grandes medios locales, nacionales e, incluso, de carácter internacional.

Con relación a la procedencia de visitantes, y más allá de los internautas catalanes y españoles, el diario-e también ha reforzado últimamente su posición en el extranjero. A parte de los lectores, en el resto de países también ha logrado establecer una cartera de clientes cada vez más creciente y plural: desde el Reino Unido o Francia hasta Alemania o Suecia. Este apogeo particular se debe, sobre todo, a la especialización de GironaNotícies.com como empresa creadora de posts patrocinados, una herramienta de posicionamiento web que se trabaja con detalle y detenimiento con el objetivo de potenciar los productos o servicios de las empresas o entidades que lo solicitan

Un espacio “pionero”

A pesar de que actualmente las informaciones a través de la pantalla forman parte del día a día, la web de referencia del Grupo GN fue uno de los pioneros en el territorio. Así lo explica el delegado territorial del Gobierno de la Generalitat en Girona, Pere Vila, que resalta que "durante estos años el trabajo de GironaNotícies.com ha servido para resituar esta nueva tendencia del mundo digital, lo que permite que las noticias lleguen más rápidamente y estén al alcance de todos”. Por su parte, la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, también valora positivamente el paso adelante del portal durante estos 15 años: "Hoy estamos muy acostumbrados a tener la información con gran inmediatez a través de las redes, pero si nos detenemos un momento y pensamos lo qué éramos y lo qué hacíamos hace unos años nos damos cuenta de la gran evolución que se ha seguido. Hay que reconocer esta visión de futuro que tuvo GironaNotícies.com y la apuesta que hizo y sigue haciendo por el mundo digital, que en aquellos momentos era incipiente. El portal mantiene esta capacidad no sólo para ser pionero, sino para mantenerse en este lugar destacado entre los medios digitales”.

Desde el mismo sector periodístico y editorial, el periodista José Luis Barceló, director de El Mundo Financiero, destaca la relevancia de un medio como el gerundense en tiempo difíciles condicionados por la pandemia: "Creo que debemos felicitarnos por estos 15 años de vida, en un mundo donde todo cambia tanto y tan deprisa, y más en el entorno digital, debemos alegrarnos por eventos como este. Los medios de comunicación como GironaNotícies.com, en estos momentos de Covid y de crisis, cumplen una misión muy importante y necesaria de divulgación de la información para los ciudadanos. Este portal se ha consolidado con seguridad y ha demostrado que lleva a cabo un estilo de información independiente, pero muy riguroso y que abre un puntal de transparencia”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Institut Marquès facilita la semejanza entre padres e hijos en Reproducción Asistida La pandemia impulsa a las marcas a ofrecer flexibilidad y conveniencia para el consumo, según The Valley Vytrus Biotech es doble finalista al Mejor Ingrediente del mundo 2020 Cómo aumentar la productividad de Autodesk Revit en 8 horas AleaSoft: Siguiendo la evolución de los mercados y la financiación de proyectos renovables a largo plazo