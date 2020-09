Pagés (así firma sus dibujos) es un artista catalán conocido en redes sociales como ‘Toni No’, lleva décadas realizando dibujos de bandas de punk, rock, nova cançò, pop, flamenco, etc… Toni No ha realizado hasta la fecha "entre 1000 y 3000" (según calcula) caricaturas, de bandas estatales e internacionales. En paralelo es músico y pertenece a la banda "El Placer de Estar si ti", por cierto un grupo de punk del más puro punk que, personalmente, me encanta. Muy original, que bebe de la tradición y que aporta expresiones novedosas, arte en suma.



Lo traigo a colación de que hace poco me dio la gran alegría de observarme caricaturizado por él, después de observar fotos de mi activismo animalista, en que entro en los lugares de maltrato animal, y/o esclavitud, y con libro en mano recito poemas a voz en grito, para "desordenar", y como no es algo visto, la gente queda bloqueada. Es mi forma de mostrar que una persona es capaz de gestionar cambios, y que no hemos de ser muchos para generar dichos cambios. O sencillamente de mostrar caminos de confrontación con el Sistema, de ampliación de los marcos donde el arte se desarrolla (o mejor dicho, le dejan desarrollarse) y que se vea cómo el arte es libre y debe hacerlo, de estallar por todo el orbe, siendo como es un lenguaje profundo que cambia, transforma, milita y abre los ojos. Animo desde aquí a cualquier artista de cualquier disciplina de expresión que entre en los lugares donde su expresión aún no ha resonado, o ha sido vista, o no se le permite estar. Ese es el camino. Uno de los más importantes. Este Orden adocenador, loco, sólo podrá abrirse en puertas con la rebelión en todo ámbito.



Volviendo al marco musical, y a la unión del dibujo con la canción, es importante decir que la ilustración y la música fueron de la mano en la década de los años 80. Muchos grupos dibujaban las portadas de sus propios discos; de aquella época de florecimiento artístico musical tan variado e integral es donde golpearon fuerte ilustradores como Víctor Coyote, Carlos Berlanga, El Hortelano, Cessepe o Nazario.



Preguntado Toni No de cómo comenzó con esto de caricaturizar a las bandas, responde que "...por el año 2003… una tarde de borrachera se nos ocurrió... un servidor y el Maza (amigo dibujante y músico)... ¿Por qué? Supongo que el aburrimiento... ¡yo que sé!"



Toni No ha realizado caricaturas de grupos o personajes como Kabron's, Mardita sea, Sindicato del globo, Últimos de cuba, Cicatriz, Eskorbuto, g.b.h, Los violadores, Speed, Undertones, Rosendo… Joey Ramone...



En una entrevista que "Nueva Ola" realizó a Tonino en abril de 2019 éste comentó que podría surgir la posibilidad de llevar a libro las caricaturas. Le he preguntado a día de hoy cómo va esa idea y responde que "Sigue en pie... pero jodido lo veo... No sé cuántos garabatos habrán... ¡miles! ¡Sería un pajote mental!... Sí... estaría bien!! En fin..."



Le pregunté al artista qué le llena más, la música o el dibujo (pregunta ridícula, lo sé, pero muchas preguntas tontas abren disparaderos a discursos amplios) . Con su vehemencia punk y originalidad graciosa Toni No responde: "Puede que me llene más la tinta! Pero "El Placer de estar sin ti" [su banda punk]... me llega a lo más profundo de mi orto!! ¡Mmmmmm!!!"





Con sus respuestas cortas hace que me parta de risa, y no por decir menos expresa menos, sino puede que lo contrario. Al yo preguntarle "¿Qué dice la caricatura que no puede decir el dibujo "convencional"?", el maestro responde un conciso y divertido: "A mí nada... y a ti?"



¿Cómo es tu día a día? -le pregunté para finalizar-. Responde: "Me levanto, café, música, humo, lápices, currar, onanismo, comer, cervezas, truño, meada y pal sobre hasta la mañana siguiente!! ¡Más o menos... eh!!! "