El confinamiento ha desvelado nuevas carencias y oportunidades en el sector Comunicae

lunes, 7 de septiembre de 2020, 17:53 h (CET) HomeServe, compañía especializada en soluciones globales para el cuidado y mantenimiento del hogar, ha participado en la V edición del Foro de Energía que ha reunido en Madrid a los principales mandatarios de las empresas energéticas, incluidas las compañías cotizadas del IBEX 35, así como otros líderes del sector. Un debate en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptarse a la nueva coyuntura que la COVID-19 ha creado en la sociedad Bajo el título “La transición energética, clave en la recuperación tras la COVID-19” los distintos expertos han realizado un análisis de la actualidad identificando las tendencias del mercado y apuntando las distintas estrategias que serán necesarias para adaptarse a las nuevas necesidades de un mundo post-COVID. En este sentido, y a través de la participación de Fernando Prieto, consejero delegado de HomeServe España, la compañía ha expuesto cómo se ha gestionado esta situación atípica y cuál ha sido la relación entre cliente y empresa durante la pandemia.

"En esta nueva realidad, el cliente será quien valore elegir a una empresa de suministro de energía u otra en función de los servicios de valor añadido que le oferten”, ha comentado Fernando Prieto sobre las nuevas necesidades de los hogares.

A pesar de las circunstancias, durante el confinamiento y fases de desescalada, HomeServe ha tenido la oportunidad de poner en valor el servicio que ofrece a sus clientes y enfrentarse a retos que, dada la complejidad de la situación, ha sabido solventar de forma rápida y eficaz.

"El modelo de seguridad que ponemos al servicio de las empresas suministradoras de energía ha tenido una importancia clave. Hemos conseguido mantener la habitabilidad de una vivienda y atendido necesidades urgentes de los hogares en un momento crucial en el que no se podía salir", comenta Prieto. “Tanto es así que, en nuestros paneles mensuales de monitorización de satisfacción de clientes, de mayo y junio, hemos obtenido el nivel más alto de satisfacción de los clientes”, añade Prieto.

Esto convierte a HomeServe en su aliado imprescindible no sólo respecto a la captación de clientes sino también para conseguir su fidelización bajo la propia marca de la compañía ya que HomeServe actúa como marca blanca de las compañías suministradoras de energía, incrementando el beneficio percibido por sus clientes.

Teletrabajo, Telestudio: novedad que ha llegado para quedarse

La pandemia no sólo ha aumentado de forma sustancial la cantidad de tiempo que cada persona pasa en su vivienda, sino que también ha supuesto un cambio evidente en el uso que se hace de la misma. El hecho de pasar muchas más horas en casa conlleva una mayor utilización de todas las instalaciones, así como de cualquier dispositivo electrónico bien para teletrabajar o para telestudiar. Este cambio en el uso del hogar también implica un incremento en el riesgo de averías, razón por la cual ha aumentado de forma importante el número de solicitudes de mantenimiento y reparación. En este sentido, desde HomeServe se ha dado una respuesta a esta necesidad mediante la creación de diversos productos que facilitan desde el teletrabajo hasta el mantenimiento de los electrodomésticos y las instalaciones del hogar en general.

Con respecto al teletrabajo, la pandemia ha conllevado también un cambio en la forma de desempeñar la actividad laboral, ya que ha pasado de ser algo poco frecuente en España, a convertirse en la fórmula obligada para una gran parte de las empresas. Y no ha sido algo gradual, sino que hubo de imponerse en pocos días. Una fórmula que, una vez comprobadas sus ventajas, su eficacia y rentabilidad, puede ser adoptada de forma permanente por una buena parte de la plantilla de muchas compañías.

“Somos capaces de trabajar de manera descentralizada. La COVID-19 ha sido el principal patrocinador de nuestro proyecto de teletrabajo y ha sido el catalizador para cambiar completamente la forma en la que nos relacionamos con el trabajo”, comenta Prieto.

Según un estudio realizado por HomeServe el pasado mes junio sobre los cambios que tuvieron que realizarse en el hogar para poder desarrollar las tareas profesionales, el 55% de quienes tuvieron que solicitar un servicio profesional para realizar instalaciones necesarias para el teletrabajo, lo hicieron por motivos relacionados con los servicios de Internet.

El V Foro de Energía se ha desarrollado en el hotel Westin Palace de Madrid adoptándose de forma exhaustiva la normativa de la Comunidad de Madrid en medidas sanitarias. Solo los directivos de las distintas empresas han participado de forma presencial, mientras que las 4.000 visitas recibidas han podido seguir el acto en directo a través de una plataforma virtual gestionada por El Economista, organizador del mismo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Pantone, según ImprentaMadrid.com, es un lenguaje universal que hay que saber hablar El confinamiento ha desvelado nuevas carencias y oportunidades en el sector Cómo lograr la reunificación de deudas sin hipoteca en tiempos de crisis, por Reunificar Deudas Total Nace PROYECTA, una organización para la promoción internacional del diseño latinoamericano, español y portugués B+SAFE desarrolla una solución integral para facilitar una "vuelta al cole" segura