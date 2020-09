Nace PROYECTA, una organización para la promoción internacional del diseño latinoamericano, español y portugués

PROYECTA es una nueva plataforma para difundir y promover el diseño latinoamericano, español y portugués a través de premios internacionales, publicaciones y exhibiciones PROYECTA representa una importante oportunidad para dar a conocer el extraordinario talento y creatividad del diseño latinoamericano, español y portugués más allá de sus fronteras, proyección que significa además la posibilidad de contactar con potenciales clientes de todo el mundo.

A tal fin, Proyecta ha seleccionado un grupo de importantes premios internacionales de diseño en diferentes disciplinas que se celebran a lo largo del año.

En su objetivo de apostar por el diseño latinoamericano, Proyecta ofrece supervisar y acompañar cada proyecto enviado con el fin de poder competir en total igualdad de condiciones con estudios consolidados.

Otras actividades para la promoción del diseño latinoamericano son la actividad editorial con publicaciones en papel y online sobre creadores consolidados y emergentes, así como la programación de eventos y exhibiciones internacionales en centros culturales de todo el mundo y en espacios virtuales de exposiciones online.

Hossein Farmani, presidente del Grupo Farmani, comenta: "Hemos creado los prestigiosos Premios IDA hace 15 años y a lo largo del tiempo hemos tenido la satisfacción de premiar a muchos arquitectos y diseñadores internacionales de gran talento. Estamos muy entusiasmados con los objetivos de PROYECTA ya que significan la inclusión y exposición en el panorama internacional de muchos interesantes proyectos que de otra forma permanecerían ignorados, principalmente por barreras idiomáticas. Creo que es una buena oportunidad para el resto del mundo conocer las altas cotas de creatividad y calidad que ha alcanzado el diseño latinoamericano, español y portugués en estos momentos. No solo hablamos de estudios y profesionales consolidados, sino también de interesantes propuestas emergentes".

Marcelo Schvartz, arquitecto hispano-argentino, define así los objetivos básicos de PROYECTA: "Soy un gran admirador de la calidad que el diseño latinoamericano, español y portugués están alcanzando y me interesa difundir sus cualidades en todo el mundo. Como arquitecto que ha ganado algunos premios, sé de la importancia que tiene para la carrera el contar con premios de prestigio. Por eso, he seleccionado algunos de los más prestigiosos premios internaciones que dan respuesta a un amplio rango de situaciones profesionales, desde experimentados creadores con una carrera consolidada hasta jóvenes promesas. Con la posibilidad, además, de ofrecer un espacio de participación a estudiantes con tarifas muy accesibles. Por experiencia sé que no es fácil a veces enviar los proyectos a los premios idóneos o incluir el proyecto en las categorías apropiadas. En PROYECTA optimizamos el proceso para que el envío de cada proyecto concluya en una experiencia satisfactoria".

El Grupo Farmani es una organización líder en exhibición y promoción de fotografía, múltiples disciplinas de diseño y arquitectura en todo el mundo desde 1985.

La misión clave del grupo es descubrir y promover el talento en las áreas de arquitectura y diseño a través de concursos, premios, exposiciones y desarrollo de comunidades de artistas, proporcionando oportunidades de networking y educación.

El objetivo de PROYECTA es el de avanzar en la apreciación y exposición del diseño latinoamericano, español y portugués de calidad en todo el mundo en colaboración con prestigiosos premios internacionales. Proyecta se constituye como una plataforma que apoya optimizando cada participación, completando sus objetivos de difusión con la actividad editorial y exhibiciones.

Los premios y otras actividades se pueden consultar en la página web www.proyectaworld.org

Más imágenes aquí https://proyectaworld.org/pr_media_prensa/