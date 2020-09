Anytime Fitness refuerza su apuesta por las energías verdes al renovar su contrato con FC Energía Comunicae

lunes, 7 de septiembre de 2020, 14:41 h (CET) El gigante mundial del fitness ha renovado su contrato con FC Energía, su proveedor de energía renovable, en una clara apuesta por su particular transición energética hacia recursos sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Gracias a este acuerdo, Anytime Fitness da un nuevo espaldarazo al European Green Deal, el acuerdo verde de la Unión Europea cuyo objetivo es que Europa sea neutral para el clima en 2050 Fiel a su compromiso de trabajar con recursos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes operativos en 33 países, ha renovado por segundo año consecutivo su contrato con su proveedor de energía verde, FC Energía, para seguir dotando a sus clubes de luz proveniente de fuentes de energía renovables.

Un acuerdo extensible al resto de clubes

El acuerdo implica por el momento a los cuatro clubes corporativos que la cadena tiene en España y a la franquicia que tiene en la zona de Retiro en Madrid. Sin embargo, Anytime Fitness y FC Energía, que trabaja con paneles solares para la producción de energía verde, ya están negociando la posibilidad de que la energía de esta última llegue al resto de clubes que la primera tiene en nuestro país.

Anytime Fitness contribuye de este modo a que la Unión Europea logren sus objetivos del European Green Deal, un acuerdo verde que persigue que el Viejo continente sea neutro para el clima en el horizonte de 2050.

“La renovación de nuestro acuerdo con FC Energía demuestra cómo Anytime Fitness es una compañía en cuyo ADN figura el firme compromiso de proteger y defender el medioambiente y de abogar por llevar a cabo a la mayor velocidad posible nuestra transición energética hacia fuentes no contaminantes ni dañinas para el planeta”, sostienen fuentes de Anytime Fitness Iberia.

Por su parte, Steve Archibald, presidente de FC Energía, afirma que “desde FC Energía, además de ofrecer una alternativa energética verde, queremos ayudar a las empresas a cuidar del planeta y ser más sostenibles. Con el uso de nuestra luz 100% renovable realizamos un gran cambio que beneficia a nuestro futuro”. El que también fuera un histórico futbolista de, entre otros clubes, el Fútbol Club Barcelona en la década de los 80, matiza que “con la renovación de este contrato, Anytime Fitness reafirma su compromiso con el medioambiente y nos ayuda a seguir construyendo una comunidad cada vez más concienciada socialmente con nuestro planeta”.

Nuevo impulso a la RSC

Con la renovación del contrato con FC Energía, vigente durante los próximos doce meses, Anytime Fitness refuerza su política de responsabilidad social corporativa, en la que también trabaja desde hace años para reducir el consumo de agua en todos sus clubes. Un hito que ha logrado gracias a la instalación de sistemas de pulsado en sus duchas para que el agua salga durante un tiempo determinado evitando así que los grifos puedan permanecer abiertos tras su utilización.

La renovación de este contrato llega apenas un mes y medio después de que Anytime Fitness pudiera reabrir todos sus clubes que, como todos los de la competencia, tuvieron que echar el cierre el pasado 15 de marzo por el Estado de Alarma decretado por el avance de la pandemia del Coronavirus en España.

Clubes libres del Covid-19

Una reapertura para la que Anytime Fitness ha dotado a todos sus clubes de nuevas y potentes medidas higiénico-sanitarias, destinadas a que sus socios presentes y futuros puedan volver a entrenar con la seguridad de estar en un entorno limpio, desinfectado y libre de COVID-19.

Entre esas medidas figuran la reserva de clases para cumplir con las restricciones de aforo, la colocación de alfombrillas desinfectantes a la entrada de cada club, la instalación en todos ellos de dispensadores de geles hidroalcohólicos y el refuerzo de los equipos de limpieza. Medidas que cuentan con el visto bueno de sus usuarios, que poco a poco han ido recuperando su rutina de entrenamiento habitual, y con las que Anytime Fitness lleva ya cerca de dos meses operando en toda España.age

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.