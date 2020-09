Entre el 50 y el 70% de los embriones humanos tienen una anomalía cromosómica que provoca infertilidad y abortos espontáneos Comunicae

lunes, 7 de septiembre de 2020, 13:33 h (CET) El método de trabajo desarrollado por el equipo de la Clínica MARGen permite seleccionar los embriones con la mayor probabilidad de crear un embarazo que culmine en el nacimiento de un niño sano Entre el 50 y el 70% de embriones humanos, independientemente de la edad de los padres, son aneuploides, lo que significa que tienen el número incorrecto de cromosomas, una condición también llamada “anomalía cromosómica”. La mayoría de estos embriones no llega a progresar, de manera que la aneuploidia representa una de las principales causas de infertilidad y de abortos espontáneos. Incluso en mujeres jóvenes, solo 30% de los embarazos naturales llega al nacimiento de un niño.

Aunque la edad de la mujer juega un papel importante, según estudios recientes, ésta no es la causa principal de las anomalías cromosómicas en general. Estos trabajos señalan que la causa principal de estas anomalías cromosómicas de embriones está relacionada con errores en las divisiones celulares de los embriones recién formados, y su incidencia es muy superior a la provocada por las anomalías pre-existentes de los óvulos.

Desde hace 20 años los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza-Tesarik están utilizando el criterio de migración de cromosomas en los pronúcleos como una prueba de la capacidad del desarrollo de los futuros embriones. “Las anomalías cromosómicas de embriones – explican- surgen de las divisiones celulares anormales en los embriones recién formados más que de las anomalías pre-existentes de los óvulos, sobre todo en mujeres relativamente jóvenes. Nosotros visualizamos de una manera no invasiva la localización de los marcadores de cromosomas y, ahora, un equipo germano-británico confirma idoneidad de este método y lo explica con imágenes de alta resolución”.

Selección de embriones

El método de trabajo desarrollado por el equipo de la Cínica MARGen permite seleccionar los embriones con la mayor probabilidad de crear un embarazo que culmine en el nacimiento de un niño sano. Este método, en combinación con otros criterios de la evaluación de embriones, puede ayudar a mujeres con una historia de fallos repetidos de embarazo después de la FIV y de abortos espontáneos. Asimismo, resulta útil en casos de parejas que quieren evitar un embarazo múltiple, seleccionando un solo embrión de alta calidad para ser transferido al útero de la futura madre.

Ratones, ovejas y cerdos

Según los científicos granadinos, durante muchos años ha sido un error utilizar al ratón como el modelo animal preferido para extrapolar los hallazgos obtenidos a la fecundación humana, ya que el ratón representa una excepción en el mundo animal, y no puede servir para sacar conclusiones en cuanto a la reproducción humana. “Sin embargo -señalan- otras dos especies, la porcina y la bovina, comparten con la especie humana la mayoría de los mecanismos de la fecundación y del desarrollo temprano de embriones, y representan un modelo animal mucho más adecuado”. El equipo de investigadores alemanes y británicos ha utilizado la fecundación bovina como modelo y confirmó los resultados obtenidos previamente en humanos por investigadores italianos, franceses y turcos, liderados por el doctor Tesarik.

Los autores del estudio germano-británico han utilizado un sistema de toma de imágenes de alta resolución de óvulos y embriones vivos para demostrar que los cromosomas presentes en los dos pronúcleos de un óvulo recién fecundado, uno del origen maternal y el otro paternal, deben que ser relocalizados hacía el punto de contacto entre ambos pronúcleos antes que se produzca la primera división celular del futuro embrión. Si la acumulación de los cromosomas en la región del contacto entre pronúcleos no está completa, la siguiente división celular será defectuosa y generará embriones con anomalías cromosómicas, incapaces de resultar en el nacimiento de un niño sano.

