La seguridad en los negocios según la web cerrajeros-alicante.org Comunicae

lunes, 7 de septiembre de 2020, 12:21 h (CET) Todo empresario que disponga de un local comercial está obligado a mantener unas mínimas condiciones de seguridad y salud, que velen por la integridad de todos los trabajadores así como por la de todos los clientes que visiten el local Es necesario dejarse aconsejar por personal especializado en servicios de cerrajería es decir seguir los consejos capaces de ofrecer un cerrajero profesional, el cuál asesorará al empresario sobre la mejor de las medidas de seguridad a instalar para así evitar la entrada de cualquier intruso en el local. Medidas como:

la instalación de cierres, candados o dispositivos de seguridad en las puertas de locales comerciales

la instalación de persianas metálicas o puertas metálicas enrollables

los tipos de cierre de seguridad a instalar que pueden ser de la misma llave

el reforzamiento de la puerta del local comercial con dispositivos y cierres de alta seguridad, cerrojos, bombines, sistema de bloqueo interior de persianas, etc. En estos últimos años el sector de la cerrajería ha sufrido una evolución muy innovadora. Hasta hace unos años el dejarse las llaves dentro de casa o incluso puestas por el lado opuesto suponía en muchas ocasiones el tener que utilizar la fuerza para romper la puerta y cerradura lo que lo hacía muy peligroso y muy costoso de reparar, teniendo que cambiar la puerta y cerradura por completo en muchas de las ocasiones.

Actualmente cuando la puerta del negocio se bloquea o se queda atascada resulta mucho más sencillo el realizar la apertura sin ningún tipo de rotura. Para ello es imprescindible solicitar los servicios de un cerrajero profesional que de manera rápida y eficaz pondrá solución al problema.

Para que la apertura sea realizada de una manera limpia y sin destrozos, es necesario disponer de unos buenos conocimientos en apertura y cierre y en algunos casos contar con las herramientas precisas como ganzúas eléctricas, taladros, extractor, placas, etc.

Puede ocurrir que la puerta del hogar, o la puerta del baño o de cualquier otra estancia se queden atrancadas y si hay niños en la casa que éstos se queden encerrados viviendo una situación de pánico y miedo.

Ante todo es importantísimo no perder la calma ni los nervios ya que debe de tenerse en cuenta que existen métodos muy rápidos y eficaces que permiten la apertura de la puerta desde el exterior. Estos métodos están pensados para ponerlos en práctica en situaciones de emergencia y no para ser utilizados en la invasión de espacios ajenos.

El abrir la puerta con cerradura de llave resulta bastante sencillo con el método bumping, método muy utilizado por los ladrones para acceder a los domicilios y locales ajenos.

Al tratarse de un método tan sencillo, cualquier persona puede aprender y abrir la puerta de cualquier establecimiento u hogar. Por ese motivo se recomienda contar con el asesoramiento de un cerrajero profesional de confianza que aconseje el momento de cambiar la cerradura anti-bumping con la que uno puede ahorrarse más de algún disgusto y ponérselo difícil a los intrusos.

El que el servicio prestado por el cerrajero de confianza sea más barato que el que ofrece otro cerrajero profesional no significa que el servicio prestado sea de baja calidad sino todo lo contrario, refleja que el cerrajero al que la gente confía el servicio es capaz de ofrecer un buen servicio y mano de obra al mejor precio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.