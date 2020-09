​Movistar+ presenta “Nasdrovia” en el FesTVal de Vitoria y anuncia su fecha de estreno

Movistar+ ha presentado hoy, en el marco del FesTVal, el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, su nueva serie original “Nasdrovia”, protagonizada por Leonor Watling y Hugo Silva. La comedia, producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), se estrenará el próximo viernes 6 de noviembre en Movistar+.



A la presentación han asistido Susana Herreras, productora ejecutiva de la serie en Movistar+; Javier Pons, director general de Globomedia; la protagonista Leonor Watling; los creadores Sergio Sarria, Miguel Esteban y Luismi Pérez; y el director Marc Vigil. El también protagonista Hugo Silva se ha sumado al evento a través de videoconferencia.



Basada en la novela escrita por el propio Sarria, “El hombre que odiaba a Paulo Coelho”, “Nasdrovia” gira en torno a la crisis de los 40 que viven dos abogados, Edurne y Julián, y cómo en esta huida acabarán enfrentándose a la mafia rusa, y encontrándose a sí mismos.



Para Susana Herreras (Movistar+): "Es una comedia diferente y que no se ha visto antes. Tiene mucho de thriller y cuenta con una protagonista sorprendente".



En este sentido, Javier Pons (Globomedia), también ha destacado la originalidad del proyecto: "Nasdrovia sorprenderá por su singular planteamiento rompiendo fronteras entre géneros. Una comedia que… quizás no lo es tanto". A lo que ha añadido: "Leonor Watling y Hugo Silva encabezan un reparto excelente dirigido por Marc Vigil y que viene lleno de sorpresas llegadas del Este". Sergio Sarria, creador y autor de la novela en la que se inspira la serie, ha comentado que "al contrario de la novela, queríamos que la serie estuviera protagonizada por un personaje femenino potente que rompiera con tanta testosterona. Y creemos que el resultado es muy bueno".



"Una de las claves del rodaje ha sido la buena sintonía que ha habido entre todos los equipos. Ha hecho crecer la serie", ha continuado. "Ha sido todo muy sencillo pese a la complejidad del proyecto", ha añadido Miguel Esteban, creador junto a Sarria y Pérez de “Nasdrovia”.



Marc Vigil, tras las cámaras en ese proyecto de ficción, ha afirmado que "me siento muy orgulloso de Nasdrovia. Es una comedia diferente; el tipo de comedia que siempre he querido y nunca había podido llevar a cabo. He encontrado unos socios increíbles para esta ficción".



La actriz Leonor Watling ha destacado sobre su personaje: "Para mí es un regalo estar en esta serie y que me hayan dado un personaje como Edurne".



Por su parte Hugo Silva, conectado por videoconferencia, ha afirmado que "es uno de los proyectos que más me ha gustado y estoy muy contento de haber trabajado con este equipo. Creo que los espectadores van a conectar mucho con sus protagonistas… aunque no es que sean muy buenas personas…".



Junto a Leonor Watling y Hugo Silva, encontramos al actor Luis Bermejo, en el papel del cocinero especializado en cocina rusa (Franky). Completan el reparto el elenco internacional encabezados por Anton Yakovlev (Boris), Mark Ivanir (Aleksei), Michael John Treanor (Sergei), Yan Tual (Vasilli), o Kevin Brand (Yuri).