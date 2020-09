Desde el 2014, impiden toda maniobra

La actitud del Bipartidismo contra PODEMOS es patente desde entonces tachándoles de inexpertos, ver «Possumus sicut Regi Hispaniarum Catholici» https://www.vitrubio03.es/?p=5024. Ahora siguen en la misma tesitura, incluso en el Gobierno del que forma parte PODEMOS, P. Sánchez tiene a algunos ministros reticentes, y fuera de él a los llamados barones, los dinosaurios, junto al «fraCasado», el que desde que tomó las riendas de su partido lleva 5 elecciones perdidas, junto a un partido que surgió por el IBEX, todos ellos pretenden boicotear cualquier atisbo de gobernabilidad en pos del Bienestar Social. Lo que ha dejado claro Cs es que dará el apoyo a los PGE, siempre y cuando no haya subida de impuestos, esa generalización sobre los impuestos a la ciudadanía le parece genial, pero no se refiere a los asalariados, autónomos y pequeños empresarios, lo que PODEMOS tiene en cartera es una subida de impuestos a las grandes fortunas, Grandes empresas y la Banca todas ellas en el parquet de la Bolsa y del IBEX, así como en artículos de lujo (yates, vehículos de alta gama, obras de arte), también desea abolir la forma actual de las prejubilaciones, donde el Estado paga el 75% del sueldo, si las grandes empresas desean prejubilar, que lo hagan, pero no a costa del Estado. Precisamente ahora en este segundo semestre, ya están apareciendo en gran parte de prensa escrita, que las grandes empresas y Bancos han obtenido grandes Beneficios durante la Pandemia, todo lo contrario a lo ocurrido en los asalariados, autónomos y pequeñas empresas. Esa es la postura de la derechona, desean participar sin PODEMOS con excusas peregrinas, como que no se pueden sentar con un partido corrupto, todo por “oídas”, “rumores” de un elemento expulsado de su nómina (por acoso), que ellos obvian, es la desvergüenza elevada al infinito, un partido que ha defraudado miles de millones al Estado, y no lo devuelven porque el Tribunal de Cuentas tarda el tiempo suficiente para la prescripción de devolución y el mismo Tribunal ha tardado menos de un mes en decir que no está clara la inversión de 400.00 € en las elecciones del 2019, no que haya defraudado PODEMOS. Esta gentuza que pretenden paralizar el PGE, dicen que apoyará al PSOE, si no está PODEMOS, ocultando a los ciudadanos que su pretensión es organizarse para esquilmar los fondos de la UE por la Pandermia a favor de las Grandes Empresas en lugar de apoyo a los ciudadanos, esos que incluso en sus Comunidades retrasan el cobro del SMV y los ERTES por “problemas telemáticos”, exasperando a los ciudadanos ocultando la realidad en contra del Gobierno de la Nación.