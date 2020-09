​“De bien nacidos…” Jaume Catalán Díaz, Girona Lectores

domingo, 6 de septiembre de 2020, 20:22 h (CET) Aplaudían hasta con las orejas como corresponde a su naturaleza de oyentes. Van al hemiciclo a oír, que no a escuchar, y si el que manda, manda aplaudir, se aplaude, sobre todo si el aplaudido es el que tiene el dedo “designador”.



Decía mi abuelo que de bien nacidos es ser agradecidos. Para agradecidos de verdad, de los agradecidos “pata negra”, los ministros y diputados de la coalición. El entusiasmo con el que aplauden a Sánchez, a la más mínima ocasión es hasta emocionante. Incluso se saltan sus compromisos de asistencia al pleno (papelón el de Batet) y ahí están todos aplaudiendo a su benefactor con entusiasmo y es de suponer que con las lágrimas a punto de saltar a sus pupilas.



Aquello parecía un botellón ¿recuerdan? de esos que tan azacaneados tienen a Illa y a Simón e incluso al comité de expertos -ese que nunca existió- y del que se hacía lenguas Sánchez, homilía tras homilía cada fin de semana.



Todos con sus mascarillas, para dar ejemplo, pero codo con codo como riéndose de los ciudadanos multados por no guardar las distancias marcadas por el comité de expertos (ese que nunca existió) y en el que ahogaba sus penas Illa y justificaba sus mentiras Simón.

