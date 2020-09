Cerramientos Ironmen: valiosos consejos para la elección correcta de las vallas metálicas

El criterio para elegir una valla metálica depende principalmente de las prioridades de cada profesional o particular: ¿valla funcional? ¿Qué sea de mantenimiento fácil? ¿Qué sea barata? ¿Fácil de instalar? ¿Es mejor optar por lo estético o por la seguridad? En todos los casos, tres parámetros tienen prioridad: el uso que se le puede dar, el precio que se le pueda poner de acuerdo con el presupuesto, y las regulaciones alrededor de los cerramientos metálicos.

Valla decorativa o protectora

Al elegir una valla, la primera pregunta que se puede realizar es: ¿cuál es el propósito al dividir la propiedad? ¿Simplemente se puede delimitar la propiedad? En este caso, tal vez una simple valla de 1 metro de altura servirá.

Si, por otro lado, también se puede querer estar fuera de la vista, se puede optar por un modelo más apagado como una valla de PVC o una empalizada de madera.

Saber cuál tipo de cerramiento elegir para el hogar y que objetivo tiene la valla como, por ejemplo, aumentar la seguridad del hogar. Una valla de al menos 2 metros de altura, hecha de bloques de hormigón, piedra o hierro forjado, será la más apropiada.

Los diferentes tipos de cerramientos

Hay varios tipos de soluciones para cercar una propiedad. Aquí hay un pequeño resumen de las gamas de mallas rígidas que se debe elegir y más comunes.

- La malla rígida flexible: un rollo flexible de malla de alambre es la solución ideal para delinear terrenos empinados o irregulares, especialmente en las zonas rurales. Gracias a los postes de madera o metal en el suelo, es fácil y rápido de instalar.

Sin embargo, si se quiere estar fuera de la vista, se puede combinar con un mirador o un seto. La pequeña malla evita la intrusión de los animales, pero no la de las personas, ya que es fácil de cortar.

- Malla de alambre rígido: en forma de panel, la malla de alambre rígido es preferible para terrenos planos o ligeramente inclinados. También se puede instalar sellando los postes fijados en el suelo.

Más resistente, es una solución más segura y estética que una malla flexible, que sin embargo no se oscurece, a menos que las plantas se suban a ella.

- La clásica malla: es el modelo más común de malla por la estética, está disponible en modelos más o menos ocultos y en una amplia gama de materiales. Dependiendo de las necesidades y el presupuesto, se puede recurrir al PVC, la madera, el aluminio o incluso la madera compuesta. Normalmente instalado en una pared baja, la instalación requiere más trabajo que una valla.

- Cercado o panel de apagado: la empalizada, también conocida como un panel de apagones, es una alternativa a la clásica valla de seguridad para piscinas y que es más simple de colocar. Fabricado de madera o material compuesto, cierra el jardín mientras decora el exterior.

- La pared o muro bajo: un muro bajo es la mayoría de las veces de piedra, otras veces de ladrillos o bloques de cemento. Es una solución ideal para obtener una delimitación de la tierra rural. Para una delimitación más segura, se debe elegir una pared de al menos 2,60 metros de altura.

Materiales para una malla del jardín

Se puede utilizar muchos materiales para construir una malla, ya sea clásica o no.

La resistencia, la durabilidad, el mantenimiento y el estilo deseado son los criterios que se debe tener en cuenta para hacer la elección correcta de los vallados metálicos indicados para la primavera y el resto del año.

Se puede presentar las principales opciones disponibles, así como las ventajas y desventajas.

Una valla de PVC

Muy fácil de mantener, el PVC es menos costoso que otros materiales posibles para el cerramiento. También se aprecia por la facilidad de instalación y mantenimiento.

Pero se tiene que tener cuidado ya que no envejece bien y se deteriora muy rápidamente debido al mal tiempo.

Una valla de madera compuesta

La madera compuesta está hecha de una mezcla de plástico y fibras de madera. Este material, que no se deteriora con el tiempo y es muy resistente a las condiciones climáticas, se puede permitir obtener vallas sólidas y duraderas. Ofreciendo una excelente relación calidad-precio, una valla de madera compuesta requiere poco mantenimiento.

Una valla de madera

Especies, formas y colores la madera viene en una amplia gama de opciones. Troncos, listones, opacos o semi-opacos, entretejidos, como claustro... Preservará todo el encanto del jardín.

El aspecto cálido y auténtico de la madera la convierte en un material muy demandado para las vallas de los jardines. Con la madera, se puede obtener una valla sólida, que es resistente a los elementos.

Una valla de aluminio

El aluminio es atractivo por las muchas ventajas tiene un estilo de diseño muy particular, disponibilidad en una amplia gama de colores, 100% reciclable, no requiere mantenimiento y no se oxida.

Una valla de hormigón

El concreto hace un nuevo aspecto para el exterior y se puede convertir en un elemento de diseño. Se conoce la valla de losa de hormigón, pero mucho menos la muy moderna que aporta una clase imparable a los exteriores, y más aún cuando se combina con otros materiales.

Con acabados rectos o curvos, en imitación madera o piedra... La valla de hormigón se puede convertir en un verdadero elemento decorativo para el jardín.

Es difícil hacer más robusto y duradero que el concreto para cercar la vivienda. Gracias a una valla de hormigón o de bloques de cemento, se puede proteger de todo como los ladrones, curiosos, condiciones climáticas diversas y variadas.

Una valla de hierro forjado

Durante mucho tiempo abandonado por el aspecto demasiado tradicional, el hierro forjado se está abriendo un interesante hueco de nuevo. Recto u ondulado, clásico o moderno, se puede dar un toque estético y elegante al exterior.

Es interesante conocer que el hierro forjado puede ser fácilmente pintado. Al hacer esta elección, se combina el estilo elegante y la durabilidad. No hay material más duradero a largo plazo que el hierro forjado.

Una valla de hierro forjado se puede instalar sola, o sellada a un muro de hormigón. Otra ventaja que no hay que pasar por alto es que es un material muy fuerte y duradero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que requiere un mantenimiento específico contra la oxidación.