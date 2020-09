Euroinnova ofrece una amplia oferta de cursos baremables en sanidad Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 14:56 h (CET) La sanidad es casi con seguridad el sector profesional más importante ya que de este depende la vida de las personas. Los profesionales que forman parte de este han tenido una formación muy especializada que les permite realizar su función con la mayor garantía para la salud del paciente Son muchas las vías a través de las cuales se forma a un profesional de la sanidad, por ejemplo, el grado en medicina y la posterior especialización en el MIR, o el grado y las posteriores oposiciones en enfermería.

En este punto cabe destacar la importancia que tienen las oposiciones para los miles de personas que demandan una plaza en la sanidad pública, un proceso muy duro que requiere de años de preparación para poder superar las pruebas con la mayor puntuación posible. En este no solo cuenta la nota obtenida en el grado o en la propia prueba de oposición, sino que también se pueden presentar méritos como cursos baremables que aportan una mayor puntuación, y por tanto, posibilidades de conseguir una plaza.

¿Qué formación elegir para conseguir puntos en oposiciones?

Es muy importante que todo aquel que quiera opositar en cualquier ámbito seleccione bien que curso quiere baremar como méritos en las mismas, ya que no todos cuentan con la homologación necesaria para sumar puntos. Euroinnova Business School, centro especializado en la enseñanza virtual, cuenta con un máster enfermería, cuya titulación universitaria es homologada y baremable con hasta 6 puntos en estas oposiciones, algo muy interesante teniendo en cuenta las innumerables ventajas que tiene la metodología online con respecto a la presencial para el alumno en esta situación.

La amplia oferta de Euroinnova permite encontrar formación especializada para prácticamente cualquier ámbito de actuación de la sanidad, como las urgencias o la dirección y gestión de centros sanitarios, con esto además de obtener puntos baremables en la bolsa, también se tienen conocimientos de áreas más específicas y que son de gran interés, muchas de las nuevas salidas laborales requieren de este tipo de especialización de máster para poder acceder a ellas.

Esta titulación permite además acceder a ofertas de trabajo en el ámbito privado tanto a nivel nacional como internacional, dentro de la Unión Europea, donde la demanda del personal sanitario español es muy elevada. Además, esta formación también habilita para los concursos de traslados una vez que se tenga una plaza. A través de la web de Euroinnova se pueden consultar los diferentes medios para obtener información, mediante número de teléfono e incluso servicio de mensajería WhatsApp.

