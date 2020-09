La editorial infantil española mr.momo recibe 11 nominaciones en los International Latino Book Awards Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 15:08 h (CET) Se trata de uno de los premios más prestigiosos de la cultura latina en Estados Unidos, cuyo objetivo es promover la alfabetización entre la comunidad hispana del país La editorial infantil mr.momo ha recibido 11 nominaciones en los “International Latino Book Awards”, uno de los premios más prestigiosos de la cultura latina en Estados Unidos y, más concretamente, de libros en español, cuya gala de entrega de premios tendrá lugar en Los Ángeles el próximo sábado 12 de septiembre.

Latino Literacy Now, organización sin ánimo de lucro fundada en 1997 por el actor Edward James Olmos y el empresario cultural Kirk Whisler, puso en marcha estos galardones anuales con el objetivo de promover la alfabetización entre la comunidad hispana de Estados Unidos en todas sus formas: educativa, financiera, de lectura y conciencia comunitaria. Como ellos mismos afirman, “aspiramos a promover la causa de la lectura como un medio de superación personal y profesional”. Autores de la talla de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende o Ana Nogales se encuentran entre su palmarés.

Tras el éxito cosechado en la pasado edición, donde mr.momo se convirtió en la editorial española más premiada, con 17 galardones, la editorial sevillana enfrenta este año los premios con 11 nominaciones en la categoría “Children Book Awards”.

Los títulos nominados son los siguientes:

García for President: un cuento para soñar a lo grande, Daniel Pinilla. Nominado a ‘Mejor libro ilustrado para niños latinos’. La pequeña emigrante, Enrique Parrilla. Nominado a ‘Mejor libro ilustrado para niños latinos’. La pequeña emigrante, Enrique Parrilla. Nominado a ‘Mejor libro ilustrado educativo infantil en español’. El pequeño presidente: La política contada a los niños, Pirata de Nata, Enrique Parrilla, Chema García y José Iglesias Blandón. Nominado a ‘Mejor libro ilustrado educativo infantil en español’. Mortimer y Filomeno: La constitución española contada a los niños, Pirata de Nata, Enrique Parrilla, Chema García y José Iglesias Blandón. Nominado a ‘Mejor libro ilustrado educativo infantil en español’. Nina y el país de los lazos de celofán, Gabriela Lardiés. Nominado a ‘Mejor libro ilustrado de ficción para niños en español’. Las aventuras de Kiray la valiente, Jesús R. Rivas. Nominado a ‘Mejor libro de ficción de capítulo juvenil en español o bilingüe’. La verdadera historia de Papá Noel, Andrés Benítez Pedrosa. Nominado a ‘Mejor libro escrito por un joven’. Lina tiene dos mamás, Paula Villegas Ramírez. Nominado a ‘Mejor libro de padres/familias’. Santa Helena, Volumen 2, Pablo Cabrera Martínez. Nominado a ‘Mejor novela gráfica’. Brujas, brujas, Carolina Ramos Fernández. Nominado a ‘Mejor obra o colección de obras’. La pequeña emigrante de Enrique Parrilla, entre las favoritas

Este relato de Enrique Parrilla cuenta con dos nominaciones: ‘Mejor libro ilustrado para niños latinos’ y ‘Mejor libro ilustrado educativo infantil en español’. En él se narra la cruda realidad de la crisis migratoria contada a través de los ojos de una niña de 5 años, que escapa de la violencia del cártel en busca de una vida mejor.

Una manera amena y didáctica de abordar el complejo tema de la inmigración en un formato que permite a niños y adultos relacionarse con el costo humano de la política internacional.

