IFA 2020: Schneider Electric anuncia un plan que transformará los hogares de inteligentes a sostenibles

viernes, 4 de septiembre de 2020, 14:41 h (CET) Schneider presenta en IFA su visión del hogar del futuro: sostenible, seguro, eficiente y personalizado. Anuncia la próxima evolución en tecnología del hogar inteligente con nuevos sensores Wiser, controles de seguridad y temperatura para comprender el rendimiento energético de cada habitación y el impacto del CO2, todo ello controlado por la aplicación Wiser. La solución de retroadaptación promete transformar las viviendas existentes en hogares inteligentes y sostenibles Los hogares inteligentes sostenibles podrían ser una realidad para los consumidores en los próximos 10 años, según Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización. La compañía ha presentado hoy en IFA 2020 su proyecto para el hogar sostenible del futuro y ha anunciado el lanzamiento de una gama de nuevas soluciones de energía doméstica inteligente bajo su marca Wiser. Los nuevos productos, Power Tag, Acti9 Active y el sistema eficiente de control de la temperatura en cada habitación, Temperature Control, pueden instalarse fácilmente y a bajo coste en los hogares además de controlarse a través de una sola aplicación, lo que representa un importante paso adelante en el camino hacia las casas sostenibles.

Las viviendas residenciales se convertirán en el mayor consumidor de electricidad del mundo. La carga de los vehículos eléctricos, la electrificación de la calefacción y el aumento de la ocupación a medida que más personas trabajen desde sus casas provocarán que aumente drásticamente el consumo de electricidad de los consumidores en los próximos diez años. La gestión inteligente y eficiente de la energía será más importante que nunca para garantizar que las viviendas se alimenten de forma sostenible y sean lo suficientemente inteligentes como para optimizar sus propias necesidades energéticas, sin comprometer el confort.

El hogar sostenible del futuro

En ese sentido, la visión de Schneider Electric para el hogar sostenible del futuro conecta la línea de vida de los hogares – la electricidad – con lo digital. Conectando todos los elementos bajo un mismo techo se puede controlar cada dispositivo fácilmente a través de una aplicación, que permitirá que los diferentes sistemas interactúen entre sí y se personalicen para hacerla cómoda, energéticamente eficiente y tan autosuficiente como sea necesario.

El Hogar Sostenible del Futuro aprenderá y anticipará cuándo, dónde y cuánta energía se requiere para iluminar, calentar, alimentar y cargar para satisfacer las necesidades de sus ocupantes de manera efectiva y eficiente. Los avances en la tecnología solar convertirán en una fuente de energía accesible para una mayor variedad de hogares y unidades familiares. Los vehículos eléctricos se convertirán en sistemas de almacenamiento de energía, y los medidores inteligentes asegurarán que los edificios puedan producir, almacenar y gestionar su propio consumo. Las casas del futuro podrán identificar la mejor fuente de energía para usar en el momento adecuado para reducir costes. Para lograr este objetivo es crucial aumentar los datos disponibles para informar la toma de decisiones y conectar el mundo eléctrico y digital. La solución es más sabia.

Los hogares inteligentes se acaban de volver sostenibles

Las nuevas incorporaciones a la gama Wiser de productos para el hogar inteligente de Schneider Electric marcan un importante paso adelante en sus planes de crear hogares asequibles, sostenibles, energéticamente eficientes, seguros y personalizados. Los nuevos productos prometen aumentar la seguridad, a la vez que ofrecen a los consumidores más información sobre su uso de la energía y el correspondiente impacto en las emisiones de CO2. Gracias a las predicciones basadas en la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático, los consumidores tienen la posibilidad de reducir el consumo de energía y los costes de calefacción eléctrica hasta en un 50%, así como de predecir las tendencias de la producción solar (lanzamiento futuro).

Ser más inteligente con la energía

El revolucionario sensor Power Tag es uno de los tres productos del ecosistema mejorado Wiser de productos inteligentes y sostenibles que se presentarán en la IFA 2020.

El Power Tag es un sencillo sensor “plug and play” para el panel eléctrico (diseñado adecuadamente para actualizar las propiedades más antiguas de forma asequible). Junto con la gama Wiser, permite a los propietarios de las viviendas hacer un seguimiento del consumo de energía en cada habitación y, lo más importante, indica cómo se utiliza esta energía, no sólo cuánto se consume. Los ocupantes pueden establecer objetivos de consumo de energía mensuales, recibiendo una alerta si el sistema Wiser predice que el objetivo será superado, permitiendo a la gente reducir el uso y evitar el choque de facturas.

Una futura característica del producto añadirá un nivel extra de análisis proporcionado por el sensor, que también ayudará a los propietarios de las viviendas a controlar su consumo en términos de emisiones de CO2 para comprender mejor su huella de carbono. Para los propietarios de vehículos eléctricos, puede aconsejar cuándo es el mejor momento para cargar el coche, por ejemplo, cuando la tarifa es más baja o cuando hay un exceso de energía solar disponible. Los consumidores con paneles solares también pueden maximizar su uso monitoreando sus propios niveles de producción de energía solar. Los usuarios de energía solar pueden maximizar su uso de energía renovable y asegurarse de que sus paneles funcionen de forma eficaz, mejorando aún más su huella de carbono.

La segunda innovación es el Acti9 Active, que aporta una mayor seguridad y fiabilidad energética a los hogares. ¿Se corta la televisión o la conexión a Internet cuando hay una tormenta? ¿Hay demasiadas cargas en la toma de corriente detrás del televisor cuando los hijos están jugando a los videojuegos? ¿O estás viviendo en una de las muchas propiedades envejecidas en toda Europa con una infraestructura eléctrica anticuada? El Acti9 Active notificará cuando se detecten fallos como sobrecarga o corrosión, permitiendo arreglar cualquier incidencia antes de que se convierta en un problema grave. Esta forma de prevención activa aporta la tranquilidad necesaria a los propietarios.

La tercera pieza del ecosistema inteligente revelada hoy es el eficiente sistema de Control de Temperatura que controla la temperatura de la habitación con extrema precisión, impulsado por la IA y el Aprendizaje Automático, ayudando a reducir las facturas de energía hasta un 50% sin comprometer el confort. Su exclusiva función de control habitación por habitación permite gestionar los sistemas de calefacción de forma más eficiente, al estimar con precisión las características de calefacción por habitación, en lugar de para toda la casa. Una segunda característica que se añadirá pronto es la “detección de ventana abierta”. Si se deja una ventana abierta, la calefacción se detendrá, se enviará una notificación al usuario, y éste esperará a que la ventana se cierre para reanudar la calefacción. Los beneficios de estas características son dobles: hacer ahorros significativos en su factura de electricidad y reducir su impacto climático.

Con todo ello, Manish Pant, CEO & EVP Home & Distribution ha asegurado que: “Los hogares son más que un simple techo sobre las cabezas. Son el lugar donde se pasa el tiempo con los seres queridos, se juega con la familia, se cocinan las comidas favoritas. Pero la huella de carbono está creciendo. La demanda de electricidad se duplicará en las próximas décadas. La creación de hogares sostenibles será crucial para reducir el calentamiento global y lograr un futuro neto cero. La nueva gama Wiser de productos inteligentes de ahorro de energía es un importante paso adelante en el camino hacia la sostenibilidad, ya que ofrece a los consumidores un nivel de información y control sin precedentes sobre el uso de la energía en el hogar.”

“La primera generación de productos inteligentes para el hogar dio un control de confort habitación por habitación. Hoy en día, Schneider Electric está agregando el consumo de energía habitación por habitación y, en el futuro, la información sobre las emisiones de carbono. Al ayudar a las personas a comprender mejor dónde se consume su energía, el impacto que tiene en el planeta y permitir reducir su uso sin comprometer sus estilos de vida, se acerca a los hogares sostenibles.”

La gama de productos Wiser de Schneider Electric combina el poder de la conectividad, los sensores y el análisis para crear un ecosistema completo para transformar los hogares, permitiendo a las personas gestionar el consumo de energía de sus casas de forma inteligente y reducir el impacto medioambiental de sus viviendas desde su aplicación para dispositivos móviles. La transformación de los hogares inteligentes en hogares inteligentes sostenibles ya está en marcha.

