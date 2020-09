Schneider Electric colabora con Ball para cubrir con renovables el 63% de energía en sus fábricas europeas Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 14:44 h (CET) Ball ha firmado dos acuerdos de compra de energía virtual a largo plazo (VPPA) en Europa por un total de 93,4 MW. Los acuerdos firmados le permitirán cubrir cerca del 63% de la electricidad utilizada en sus plantas de producción de latas de bebidas de aluminio con energía renovable procedente de parques eólicos de nueva construcción. Schneider Electric ha colaborado con Ball en la selección de los proyectos y en la negociación de los contratos, que se han cerrado en España y en Suecia Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha colaborado con Ball Corporation en la firma que la compañía estadounidense ha realizado de dos acuerdos de compra de energía virtual a largo plazo (VPPA) en Europa. Schneider Electric ha colaborado con la compañía norteamericana en la selección de los proyectos y en las negociaciones, por un total de 93,4MW de energía eólica, que permitirán a la compañía cubrir cerca del 63% de la demanda de energía eléctrica en sus fábricas de latas de bebidas de aluminio europeas – excepto Rusia – con energía renovable.

En colaboración con Schneider Electric, Ball Corporation ha firmado dos VPPA en Europa, uno para el proyecto Corral Nuevo con wpd en España y otro para el proyecto Brattmyrliden con Falck Renewables en Suecia. La participación de Ball en los proyectos generará casi 308.000 MWh de electricidad renovable en Europa cada año – lo que equivale a la energía de cerca de 10 plantas de envasado de Ball – y permitirá a la compañía reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 2 en Europa aproximadamente un 60% en comparación con 2019, equivalente a retirar de la carretera más de 47.000 automóviles al año.

“Ball está demostrando un importante liderazgo en la expansión del mercado emergente de VPPA en Europa,” afirma Raquel Espada, Strategy VP de Energy and Sustainability Services EMEA de Schneider Electric. “Al firmar dos acuerdos eólicos en dos países simultáneamente, la compañía demuestra su capacidad para diversificar y avanzar de forma innovadora hacia sus objetivos medioambientales y su compromiso con la transición hacia las renovables.”

Esta iniciativa está alineada con el compromiso de Ball de utilizar un 100% de energía limpia en Europa. Para ello, la compañía utiliza los PPA y los Certificados de energía renovable (EAC en inglés). “La firma de estos acuerdos confirma el compromiso en la reducción de las emisiones absolutas de carbono, tanto en operaciones como en la cadena de valor,” asegura Kathleen Pitre, chief commercial and sustainability officer de Ball. “Ambos proyectos permitirán cubrir una parte considerable de la demanda de electricidad en Europa con energía eólica y acelerar el avance hacia los objetivos.”

Acuerdos de compra de energía a largo plazo o PPAs

Los acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPAs, del inglés: “Power Purchase Agreements) off-site permiten a las compañías contratar la energía directamente con un promotor de proyectos renovables, que les asegura un precio fijo por la energía a lo largo de varios año mitigando así los riegos inherentes al mercado energético.

En concreto, el modelo de PPA virtual, que es el que se ha negociado para Ball, permite la agrupación del consumo a nivel internacional. De esta manera, las multinacionales con distintas filiales europeas pueden agrupar todos esos consumos en un mismo PPA virtual.

“Los PPAs permiten que las compañías dispongan de energía renovable a una escala mucho mayor que antes, lo que resulta muy útil para las empresas que se han fijado objetivos públicos, o que están creciendo rápidamente y necesitan una solución escalable. Eso sí, los PPAs son contratos complejos y a largo plazo y, por lo tanto, es importante contar con un asesor con larga experiencia internacional como Schneider Electric”, afirma Raquel Espada, Strategy VP de Energy and Sustainability Services EMEA de Schneider Electric.

