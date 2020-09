Festa do pulpo Carballiño: Situación actual, origen y sus futuras proyecciones Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 13:48 h (CET) A consecuencia de la pandemia, la famosa fiesta del pulpo Carballiño y todas las reuniones sociales previstas para este año se han visto en la necesidad de ser modificadas o canceladas A consecuencia de la pandemia, la famosa Festa do pulpo de Carballiño y todas las reuniones sociales previstas para este año se han visto en la necesidad de ser modificadas o canceladas.

- En el caso de la fiesta del pulpo Carballiño ha sufrido una modificación importante, quedando sustituida por jornadas gastronómicas para seguir con la tradicional degustación del pulpo á feira que se ha venido haciendo año tras año desde hace un poco más de 50 años.

El origen de la fiesta del pulpo Carballiño se remonta a la iniciativa de un grupo de vecinos de la comarca carballinesa quienes pensaron en hacer homenaje a estos singulares platos con pulpo de forma que crearon e institucionalizaron una romería para este deleite. En términos concretos, la fiesta del pulpo Carballiño proviene de una vieja tradición pulpeira que se denominaba Orcellón en la comarca carballinesa.

La primera Festa do pulpo de Carballiño que se realizó en septiembre para que coincidiera con las fiestas tradicionales de la villa carballinesa. Luego de esto se empezaron a celebrar como se conocen hoy en día, cada segundo domingo de agosto para que coincida con el verano y pueda desenvolver sin mayores contratiempos climáticos.

Al principio esta fiesta del pulpo Carballiño no tenía tanto auge. Fue entre los años de 1970-1980 cuando hubo una oleada de personas de toda España y hasta del extranjero que al visitar la villa carballinesa promovieron los gustos de los gallegos por el mundo.

- Se promociona como una actividad turística y el 4 de febrero de 1972 se declaró como fiesta de interés turístico “Festa do Pulpo” (BOE Nº65 de fecha 16 de marzo de 1972 por Resolución de la Dirección General de Promoción del Turismo).

Esta Festa do pulpo carballiño se celebra desde los años 1962 y se ha convertido desde entonces en la principal fiesta gastronómica de Galicia. Cada año recibe unos 70 mil visitantes. Sin embargo, como este año por medio de una pandemia esta cantidad se vio reducida a menos de la mitad de asistencia.

Como desde hace mucho tiempo es una tradición, cada segundo domingo de agosto, la villa carballinesa se llena de huéspedes que van a degustar los más de 50 mil kilos de pulpo que se ofrece en el famoso Parque Municipal de Carballiño. Esta habitual celebración va acompañada de música gaitera y bailes.

Esta Fiesta del Pulpo Carballiño 2020 se ha visto afectada por la pandemia del Covid-19 y a medida que vaya avanzando el tiempo si no se logra estabilizar del todo la propagación del virus, va a seguir afectado y limitado para la próxima fiesta.

El origen de La Festa do Pulpo do Carballiño

Suena un poco raro que esta provincia gallega que no tiene salida al mar y se encuentra a nada más y nada menos que 80 km de este, tenga una fiesta en donde se tiende a degustar un típico producto marino como el pulpo.

- Las pulperías en esta zona elaboran recetas con un estilo bastante tradicional denominado pulpo á feira que es aderezado con sal, pimentón y aceite de oliva.

El origen de la llegada del pulpo a esta provincia gallega se remonta al siglo XVII y está conectada con el Monasterio de Oseira perteneciente al vecino ayuntamiento de Cea. Los monjes recibían de parte de los pueblos costeros pagos de propiedades como casas, cortiñas, viñas, incluso para dar el diezmo. Estos pagos eran tanto en dinero como en especies (aquí iba incluido el pulpo).

Llegó el momento en donde los monjes recibían gran cantidad de tributos pagados con pulpo que decidieron repartir lo que sobraba entre sus fieles carballiñeses, quienes lo adoptaron tanto para consumo personal como para la venta.

Así nació el conocido pulpo á Feira a medida que pasaba el tiempo se iba adquiriendo de forma directa con las provincias costeras hasta que se fue haciendo parte de su gastronomía hasta lo que se conoce hoy en día como la fiesta del pulpo en Carballiño.

Pequeñas jornadas gastronómicas a pensar de la pandemia

A pesar que este año 2020 fue bastante diferente no se dejará pasar por alto esta tradición y aunque sea mostrar una probada de lo que es la fiesta del pulpo Carballiño. Este bocado se evidenció en torno a pequeñas jornadas gastronómicas en la localidad.

- En estas jornadas de Festa do pulpo carballiño hubo más de 40 establecimientos entre bares, mesones, restaurantes, etc. Que sirvieron apetitosos platos de pulpo. Las plazas y las aceras se pusieron repletas de pulpeiras para que los visitantes degustarán y se deleitarán con ese divino plato típico.

Para poder asistir a la Festa do pulpo de Carballiño hubo que hacer reservación para cumplir con las normas de distanciamiento social pertinentes. Cada establecimiento tenía que hacer uso obligatorio de gel hidroalcohólico, como también la señalización de la capacidad de personas permitidas en cada uno para así disfrutar de esta nueva modalidad de la fiesta en pandemia.

- Cabe resaltar que las actividades típicas de esta fiesta del pulpo Carballiño como la fiesta de la camiseta o la tapa más grande del pulpo fueron canceladas por medidas de seguridad y pospuestas al año que viene.

En lugar de estas estuvo disponible un cine al aire libre proyectando “Los Miserables” el día 6. También hubo un concurso de fotografía denominado “El mejor pulpo nunca falta en Carballiño” y otro concurso de dibujo infantil denominado “Qué es para ti el pulpo”. Posterior a esto del 17 al 21 de agosto, se disfrutó de un “Festival de títeres”.

¿Qué hacer en Carballiño?

A parte de degustar el paladar en las fiestas de Carballiño con las deliciosas recetas puedes hacer turismo visitando los sitios de interés como:

- El Templo de Veracruz.

- El Puente Veiga.

- El Auditorio.

- El Balneario.

- El Museo Etnográfico.

- La Plaza Hermanos Prieto.

- La Piscifactoría.

- El Molino.

- La Roca de los Enamorados.

Visitar todos estos y otros atractivos turísticos de Carballiño se puede hacer desde casa con una visita virtual a Carballiño ofrecida desde la página web oficial de la fiesta del pulpo Carballiño que aún está disponible.

Vídeos

Jornadas Gastronómicas del Pulpo 2020



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.