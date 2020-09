Los técnicos que ejerzan sus funciones dentro de la administración, tienen la obligación de colegiarse Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 12:36 h (CET) Tras la modificación, el pasado 5 de agosto, de la Ley de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, que viene a adaptar la citada ley a lo dictado por distintas sentencias judiciales, los técnicos que desarrollen su profesión en el seno de las administraciones públicas deberán colegiarse para poder ejercer El pasado 5 de agosto se publicó, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la modificación de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla – La Mancha, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación.

Esta modificación viene a adaptar la Ley a las distintas sentencias judiciales que, por parte de varios tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas, han ido emitiéndose a lo largo de los últimos años. En ellas se declara inconstitucional el derecho a la exención de colegiación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, por considerar que esto entra en contradicción con la legislación básica estatal.

En concreto, el Tribunal Superior de justicia de Castilla-La Mancha, en su sentencia 69/2017, de 25 de mayo, declaró que el inciso: “ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquellas, cuando el destinatario inmediato de las mismas sea exclusivamente la Administración”, que aparece literalmente en el artículo 8 de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de creación de colegios profesionales de Castilla-La Mancha, es inconstitucional y nulo por vulnerar la competencia estatal para determinar los supuestos de colegiación obligatoria y sus excepciones.

Por lo tanto, al igual que otros profesionales, los arquitectos tendrán la obligación de estar colegiados para poder ejercer su profesión. La obligación se extiende a aquellos arquitectos que desarrollan su labor dentro de las administraciones públicas, ya sea como funcionarios o como contratados.

En este sentido, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, ha mostrado en distintas ocasiones su deseo de colaborar con las administraciones, y especialmente con aquellos técnicos que son compañeros de profesión, en la ardua tarea de buscar un mejor funcionamiento de las instituciones.

“Queremos que el Colegio sea útil para todos los arquitectos, indistintamente de en qué ámbito desarrollen su profesión, pudiendo aportar a sus miembros, entre otras cosas, asesoramiento y formación. Precisamente ahora, que nos enfrentamos a una situación de incertidumbre, es cuando más sentido tiene trabajar unidos”, comenta Elena Guijarro, decana del COACM. Los colegios profesionales, además, tiene el deber de velar por la deontología y las buenas prácticas de aquellas personas que ejercen su profesión bajo su amparo, dentro de unas especialidades que precisan un control exhaustivo por su grado responsabilidad. “Es necesario que todas las personas que ejercen determinadas profesiones estén colegiadas para que las comisiones deontológicas y de buenas prácticas, en caso de que ser necesaria su intervención, tengan potestad para poder dictaminar”, añade la decana en este sentido.

Uno de los objetivos fundamentales del COACM es el de impulsar la creación de las Agrupaciones de Arquitectos de Castilla La Mancha en su seno, tal y como ya ocurre en otras Comunidades Autónomas. Además de la Agrupación de Arquitectos Peritos Forenses y la Agrupación de Arquitectos Urbanistas, que ya se han puesto en marcha, ya se están dando los pasos necesarios para crear la Agrupación de Arquitectos al servicio de las Administraciones Públicas.

El objeto de estas agrupaciones es el de defender los intereses de los arquitectos que las integran, organizar actividades encaminadas a fomentar la formación de sus miembros y realizar propuestas para reforzar los derechos legítimos de sus asociados. Y todo ello dentro de las redes de aquellos que comparten intereses comunes, pasando a formar parte de las Uniones de Agrupaciones del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

“Los presidentes de las demarcaciones provinciales del COACM y los miembros de la Junta de Gobierno están a disposición de los arquitectos que tengan cualquier duda a la hora de colegiarse, por eso, animo a los compañeros que trabajan para las administraciones y aun no están colegiados a que se pongan en contacto con ellos. Seguro que estarán encantados de ayudarles” concluye Elena Guijarro.

