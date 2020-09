La ciberseguridad en el sector público y área sanitaria, claves en CISO Day 2020 Comunicae

viernes, 4 de septiembre de 2020, 12:40 h (CET) Se dará a conocer la gestión de la ciberseguridad de CISOs de grandes empresas como Grupo Sacyr, el Banco ING o la multinacional HomeServe y los propios proveedores de ciberseguridad darán a conocer sus últimas investigaciones y tendencias tanto en ciberseguridad y cibercriminalidad Tras el éxito de su primera edición en 2019, con más de 30 ponentes, 25 medios de comunicación, 400 asistentes y más de 1000 seguidores del evento en streaming, CISO Day, organizado por Cybersecurity News, vuelve en este 2020 con un formato híbrido que responde a las necesidades actuales de seguridad y prevención. Así, el próximo 17 de septiembre se podrá asistir al evento de manera presencial en el Palacio de Hielo de Madrid, cumpliendo cada una de las medidas preventivas recomendada por las autoridades sanitarias en un aforo limitado, al tiempo que se retransmitirá por streaming para toda España y Latinoamérica.

Cibercriminalidad y ciberseguridad en el 2020, un año de continuos retos para los CISOs

El trabajo del CISO es este 2020 más frenético que nunca y se está viendo inmerso en nuevos retos ante un entorno de continuo cambio que requiere nuevas herramientas, estrategias y análisis, a velocidad de la luz. El covid-19 está dando más alas a la ciberdelincuencia y empresas, trabajadores y usuarios se están viendo directamente afectados. Por todo ello, temas como la seguridad en un entorno de teletrabajo como consecuencia del Covid-19, así como la concienciación a empleados en dicho entorno, el aumento de ciberataques aprovechando la coyuntura actual, serán clave en las diferentes mesas redondas que se organizarán durante el congreso. Igualmente, se tratará la ciberseguridad en el sector público, donde se descubrirán no solo las necesidades de algunas empresas públicas en materia de ciberseguridad, sus alcances y limitaciones sino también sus retos, como la gestión de la ciberseguridad del sistema sanitario en un momento como el que se está viviendo. Para ello, se contará con la presencia del CISO de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ángel Luis Sánchez García.

Además del sector público se conocerá la gestión y dirección de la ciberseguridad de CISOs de diferentes grandes empresas como el Grupo Sacyr, el Banco ING o la multinacional HomeServe entre otros. Asimismo, los propios proveedores de ciberseguridad darán a conocer sus últimas investigaciones, descubrimientos y tendencias tanto en ciberseguridad como las detectadas por el lado de los cibercriminales.

En palabras de Samuel Rodriguez, fundador de CyberSecurity News, Como medio especializado en ciberseguridad para España y Latam, no solo apostamos por la difusión y la comunicación de todas las novedades tanto de hechos cibercriminales como tecnológicos que nos permitan combatirlo sino también poner en valor profesionales como los directores de ciberseguridad, hackers, investigadores y demás roles que podemos encontrar en nuestro sector, favoreciendo el networking y comunicación que tantos beneficios puede aportar para que nuestra ciberseguridad siga creciendo.

En el marco del CISO Day se celebrará, además, la primera edición de los CISO´s Awards Spain, un acto público dentro del congreso cuyo objetivo es conmemorar la labor de todos los CISOs y profesionales de la ciberseguridad del país, y que se entregará durante la clausura de CISO Day 2020.

El evento cuenta con el apoyo institucional del Centro Criptológico Nacional (CN-Cert), y patrocinio de las empresas Sonatype, Integrity, Darktrace, N Cipher, Factum, Softeng, Tixeo y Stackscale.

Los ponentes actualmente confirmados son:

Ángel Luis Sánchez García, CISO de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Mar López, jefa de la Unidad de Ciberseguridad y lucha contra la desinformación del DSN (Gobierno de España)

Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional

José Fernández Zapata, CISO de Autoridad Portuaria de Valencia

David Muñiz, CISO del grupo TALGO

Gustavo Lozano, CISO de ING España

Sara Martín, CISO de HomeServe

Israel Zapata Palacio, Director de Operaciones de Ciberseguridad en SECURABYFACTUM Fecha y hora: Jueves, 17 de septiembre: 08:30 a 14:30h

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.