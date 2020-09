España, tercer país europeo con mayor número de proyectos de inversión verde para impulsar la recuperación económica

EY ha recopilado hasta 2.000 oportunidades de inversión en los 27 países miembros de la UE de las que, la mitad, podrían contribuir a corto plazo tanto en la generación de empleo como en el cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE y que podrían verse beneficiados por el fondo de recuperación Next Generation EU. Se trata de proyectos de los sectores de energía, construcción, transporte, industria y uso del suelo que son una realidad y que principalmente solo necesitarían una financiación adicional para alcanzar el cierre financiero en los próximos 24 meses.



En concreto, España ocupa el tercer puesto con un total de 79 proyectos de inversión que en total suponen una necesidad de financiación aproximada de 24.400 millones de euros con un gran peso de los sectores de Energía y Transporte, los dos sectores con mayor cuota de emisión de CO2 en España y que cubren aproximadamente cada uno el 40% de los proyectos identificados.



“Los proyectos identificados en nuestro informe demuestran el compromiso de las empresas y las entidades públicas españolas de alcanzar el objetivo de cero emisiones, a través de proyectos innovadores que se pueden implementar en un corto plazo. El hecho de que España sea uno de los países más beneficiados del fondo Next Generation UE supone una oportunidad para poner en marcha cuanto antes iniciativas que sirvan de revulsivo para generar empleo, reducir el impacto económico de la crisis derivada de la COVID-19 y generar valor a largo plazo para la sociedad”, explica Inés Bargueño, Directora de Transición Energética y Nuevos Negocios de EY y autora del informe de España.



En palabras de Laurence Tubiana, CEO de European Climate Foundation, “mientras Covid-19 está teniendo una enorme repercusión humana y económica, ciudadanos de toda Europa siguen pidiendo un futuro más limpio y respetuoso con el clima. La labor de EY demuestra que los promotores de proyectos pequeños, medianos y grandes desde Portugal hasta Polonia tienen a su disposición proyectos "listos para usar" los cuales, en una recuperación resistente, pueden restaurar y transformar los medios de vida y las comunidades. En tan sólo cuatro semanas, EY pudo identificar más de 1.000 proyectos en 27 estados miembros que pueden generar más de 2 millones de empleos a muy corto plazo para contribuir a nuestros objetivos climáticos. Por lo tanto, no puede haber ninguna excusa para que los Estados miembros no gasten los fondos de recuperación y resiliencia en oportunidades de inversión verde que beneficien a todos".



La punta del iceberg La lista de más de 1.000 proyectos seleccionados representa una inversión agregada de 200.000 millones de euros, distribuidos uniformemente entre los 27 países de la UE. Además, en conjunto estimamos que estas oportunidades de inversión significarían más de 2 millones de puestos de trabajo. Esto representa casi una cuarta parte de las pérdidas de empleo debido a las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19 en Europa.



Los proyectos identificados representan sólo una parte de los proyectos verdes en desarrollo en Europa para apuntalar una recuperación ecológica y resiliente de la crisis económica del Covid-19. Si se tuviesen en cuenta toda la cartera de proyectos verdes en la UE el informe calcula que se alcanzarían un 1 trillón de euros de inversión al tiempo que se recuperarían en actividades verdes y productivas más de los 12 millones de puestos de trabajo perdidos por la pandemia.



Presencia de las grandes economías europeas La distribución de los proyectos para todos los sectores analizados muestran una fuerte representación de las grandes economías europeas (Francia, Alemania, España o Italia), ya que estos países albergan industrias maduras en la mayoría de los sectores.



Las necesidades de inversión de los proyectos seleccionados representarían una parte considerable de las subvenciones de estímulo de la UE. Estas necesidades de financiación podrían representar entre el 10% y el 50% de las subvenciones de estímulo para los cinco países que recibirán mayor cantidad del fondo Next Generation EU.



Los sectores de energía y transporte aglutinan el mayor número de proyectos, dado que tradicionalmente su fuente o canal suele estar más estructurado e identificado a nivel europeo, lo que no ocurre con los de industria, construcción o uso del suelo.



Los proyectos seleccionados muestran una gran diversidad de tamaño de inversión, más del 20% se consideran pequeños y requieren inversiones de hasta 5 millones de euros. Alrededor del 30% de las iniciativas seleccionadas están desarrollados por startups y pymes e incluyen soluciones de movilidad sostenible, hidrógeno verde, recuperación de tierras o materiales de construcción bajos en carbono.