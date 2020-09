​¿Por qué se ensaña la Covid-19 con España? ​“¡Esta España nuestra” lleva tanto tiempo enferma!’ No sé si alguna vez ha estado sana Carlos Ortiz de Zárate

Este jueves el ministerio de Sanidad ha anunciado que hemos llegado a los 488.000 contagios de los que 3.607 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, y el último número de la revista anual de la Universidad de Cambridge nos regaña por ser los menos aventajados de la OCDE en la lucha contra la pandemia, actual objetivo del Desarrollo sostenible. ¿Por qué?



Para que todo quede muy claro, Redacción Médica ofrece los datos de este informe de Cambridge: Fuente: Cambridge otorga a España la peor gestión del Covid-19 entre marzo y mayo



https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-cambridge-espana-peor-gestion-covid-19--1008



Somos el último de la clase, en el puesto 33. Cierto, que tenemos cerca a Bélgica y a Francia entre otros poderosos. Los criterios de la institución en desarrollo sostenible están medidos por el mayor o menor control de la plaga y eso tiene datos claros y distintos.



Así, España está a la cola de la inversión en sanidad; lo muestra, igualmente, Redacción Médica: Fuente: Tabla en fragmento extraída el 03 de septiembre de 2020 a las 19:06 UTC (GMT) de la OCDE. https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9#



Aquí, al menos, estamos en el puesto 19, pero hemos bajado dos plazas desde 2010.



Los recortes y la corrupción, claro



Sí, es cierto, pero temo que hay algo más; en esa época de recortes se arrancó de cuajo una creación de energía limpia en la que España empezaba a estar entre los promotores. Se puso el “impuesto al sol” para proteger la energía contaminante, también entre las más caras de la OCDE.



La carestía energética es uno de los argumentos de las empresas que se van.





Algo, aún más grave es la disparidad de gasto sanitario en las diferentes Comunidades Autónomas. Los “Constitucionalistas” tienen un curioso concepto de unidad patria. “Estatista” ofrece los datos: https://es.statista.com/estadisticas/534037/gasto-en-sanidad-per-capita-por-sector-y-comunidad-autonoma-espana/



El País Vasco invirtió 1736 euros por habitante y Andalucía 1220, en 2018.



Los recortes no solamente han afectado a la sanidad, también a la investigación a las nuevas tecnologías… En cualquiera de estas se puede ver una diversidad entre Comunidades Autónomas.



Claro que para los “constitucionalistas”, esto también es compatible con la “Unidad” de España. Para éstos, el problema es Cataluña, como muestro en el artículo: “Las políticas catalanas de Rajoy:

http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/politicas-catalanas-rajoy-carlos-ortiz-zarate/20170917051207071855.html



Así anda nuestra política.



El “traslado “del “Emérito” a Emiratos o Arabia Saudí, tras escándalos que implican al ¿exiliado? y a las “cloacas del Estado” no necesita explicaciones, según los “constitucionalistas”.



Ese es nuestro drama.



El resultado es aún más inquietante; España es el séptimo Estado de la UE en tasa de pobreza, 26,1%. Laura Olías y Ana Ordaz ofrecen datos: https://www.eldiario.es/economia/radiografia-espana-ue-principales-afectados_1_5972001.html



“¡Esta España nuestra” lleva tanto tiempo enferma!’ No sé si alguna vez ha estado sana. La Covid-19 no es sino un aviso y ya estamos los últimos de la clase.



