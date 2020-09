Aparadores y vitrinas de salón según Aparadores.pro Comunicae

jueves, 3 de septiembre de 2020, 17:32 h (CET) Ahora los salones y espacios amplios del hogar, pueden lucir espectaculares con los nuevos diseños de aparadores y vitrinas, con estilos modernos y muy chic, que no pueden faltar dentro de tu casa Los aparadores y vitrinas de salón, están elaborados, con los más selectos materiales como; madera, cristal acero; con una diversidad de colores y texturas que harán que estos espacios luzcan impresionantes.

Los diseños, son modernos y elegantes; los cual hace de ello una combinación perfecta con el resto de muebles que forman parte de estos espacios.

¿Por qué se recomienda tener aparadores y vitrinas de salón?

Los aparadores y vitrinas de salón no pueden faltar en el hogar, porque estos muebles ofrecen una gran cantidad de almacenamientos y estantes, que permiten mantener organizada las vajillas y cubiertos indispensables para servir la mesa.

Además las estructuras de estos, permiten que varias repisas dentro del mismo estén destinadas a resguardar y clasificar el ajuar de servicio, sin que se estropee ninguno de los elementos que la conforman.

Asimismo las vitrinas, son muy útiles para reguardar los vasos de cristal, juegos de té y jarras que serán utilizadas durante cualquier evento u ocasión especial a celebrar.

Mejores Aparadores y Vitrinas de Salón

En el mercado, existen gran variedad de aparadores y vitrinas que son destinados a estos espacios; los diseños son muy modernos cuyas presentaciones marcan una tendencia o estilo dentro de la moda y decoración de interiores en el hogar.

Su función no es simplemente ornamental; porque estos muebles resguardan todos los elementos referentes a la vajilla y utensilios empleados para servir la mesa.

Estas son las opciones de aparadores y vitrinas de salón, más recomendadas para el hogar:

Aparador NOVA

Es un hermoso diseño. Rectangular cuyas medidas son: 85cm alto; 120cm ancho, y 50 cm fondo; está elaborado en panel de partículas y acero; posee dos puertas laterales, con sus respectivos estantes y tres cajones centrales.

Viene en dos colores, blanco y madera, con acabado mate; su precio varía entre los 120$

Vitrina alta Verona

Es una espectacular vitrina en forma de obelisco, muy moderna; posee las siguientes medidas: 215cm de alto; 70cm de ancho y 40 cm de fondo.

Está elaborado en panel de partículas, con una puerta de cristal, posee tres cajones inferiores y repisas en la parte superior, con luces LED, donde se puede colocar vasos y copa de cristal.

Su presentación es en color blanco y el precio se aproxima a los 270$.

Aparador Verona

Es el aparador más amplio de esta línea, posee las siguientes mediadas 90cm de alto; por 220 cm de alto y 4 cm de ancho.

Su estructura es de panel de partículas; se caracteriza por presentar cuatro puertas frontales, dentro de las cuales están dispuestos los estantes de almacenamiento; viene en color blanco o madera clara; y su acabado es mate; su precio está alrededor de los 300$

Aparador Napoles

Es una aparador con estilo italiano; es más compactos con medidas de 70cm de alto; 160 cm de ancho y 40 cm de fondo. Viene en color madera con acabado mate; posee dos cajones y estantes laterales; su precio oscila los 120$.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.