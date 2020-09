La Fundación General Mills dona casi 40.000 euros a la Fundación Banco de Alimentos de Navarra para apoyar a más de 25.000 personas

La Fundación General Mills ha donado 38.700 € a la "Fundación Banco de Alimentos de Navarra" (BAN) para ayudar a las familias más afectadas por la crisis de la Covid-19 en la comunidad foral Esta donación se suma a los 20 millones de dólares en efectivo y más de 40 millones en productos alimenticios que General Mills y su Fundación General Mills ha repartido por todo el mundo durante el año pasado para ayudar a garantizar la seguridad alimentaria en todas las comunidades.

General Mills es uno de los Líderes Corporativos Globales de United Way, término que se utiliza para identificar a las compañías que lideran con su ejemplo y comparten la visión de United Way de construir un mundo mejor a escala mundial entre todos. Esta relación ha facilitado esta donación, la primera que realiza General Mills en España a través de United Way España, y ha elegido apoyar el trabajo de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra al tener General Mills su sede social en la localidad de San Adrián, en la comunidad foral.

Según Imanol Vidal, Director de Planta de General Mills en San Adrián “en general Mills aspiramos a ser un impulso positivo para las comunidades donde nos ubicamos, por lo tanto, haber podido aportar un granito de arena para ayudar a quienes lo están pasando peor, es una enorme satisfacción para todos los trabajadores de General Mills San Adrián”.

Antes de la pandemia, la Fundación Banco de Alimentos de Navarra brindó ayuda a 22.400 personas y esta cifra se ha incrementado en otras 2.700 personas que necesitan urgentemente alimentos en toda la región. Según su presidente, Joaquín Fernández Eraso, "estas cifras, lamentablemente, irán en aumento tras observar la deriva de esta crisis que recién comienza. Gracias a la sociedad civil de Navarra y empresas como General Mills y la Fundación United Way España se está ayudando a minimizar sus efectos. Navarra siempre responde. Somos tierra de empatía y generosidad. Nunca olvidamos a los que lo están pasando peor”. Según la Fundación Banco de Alimentos de Navarra la demanda de ayuda se triplica, sobre todo en las grandes ciudades como Tudela y Pamplona.

Esta aportación forma parte de la campaña de United Way España #únetealosqueayudan que en su primera fase ha recaudado ya más de 250.000 euros y que han sido destinados a reforzar la ayuda a los más vulnerables durante la crisis provocada por la Covid-19. Siguiendo su modelo de impacto colectivo, United Way ha repartido lo recaudado entre sus diferentes colaboradores, organizaciones como ella sin ánimo de lucro, para juntos y de una manera coordinada conseguir llegar al mayor número de beneficiarios.

Según Marina Fuentes, CEO de United Way España “ayudar a los más vulnerables es nuestra prioridad y la crisis de la Covid-19 ha multiplicado la demanda de ayudas. Para canalizar la colaboración hemos lanzado la campaña #únetealosqueayudan. Nuestro objetivo es recaudar al menos un millón de euros dando respuesta a la crisis y ayudando a los más vulnerables, rediseñando nuestros proyectos y reconstruyendo la cohesión social.”