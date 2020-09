Las empresas de Ceuta y Melilla reciben cada vez más facturas electrónicas Comunicae

jueves, 3 de septiembre de 2020, 16:32 h (CET) SERES: El volumen de empresas que reciben facturas electrónicas se sitúa en el 0,23%, dos décimas por encima de las cifras del año anterior La factura electrónica sigue siendo la gran ausente en la actividad económica de las empresas de Ceuta y Melilla, que, juntas, representan el 0,23% (0,08% y 0,15% respectivamente) de las empresas que emitieron facturas electrónicas en 2019, según el Estudio SERES de Implantación de la Factura Electrónica en España.

Por su parte, el volumen de empresas de las dos ciudades autónomas que recibieron facturas electrónicas fue también del 0,23% del total nacional (Ceuta un 0,13% y Melilla, un 0,10%).

“Es cierto que etas cifras no son las más alentadoras, – explica Alberto Redondo, CMO de SERES para Iberia y LATAM- no obstante, están en concordancia con el porcentaje del tejido empresarial español que se encuentra en ambas ciudades autónomas”.

Datos nacionales

Según el Estudio, el número de facturas electrónicas procesadas en 2019 en nuestro país ascendió a 206.464.053 documentos, un 13,51% más que en 2018. Del total, 171.773.817 documentos -un 6,1% más que en 2018- corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 12.397.345 a ventas de empresas a particulares (B2C).

Gracias al uso de la factura electrónica, en 2019 se ahorraron más de 1.600 millones de euros en la gestión de facturas emitidas y recibidas, y el equivalente en horas de trabajo de más de 442 años laborales. Además, se generó un impacto medioambiental positivo cercano a la superficie forestal del Parque del Retiro al eliminar el papel de facturas, sobres, etc. Según el estudio, el coste medio de recepción de una factura es de 7,22€ en papel y 2,27€ en digital y en emisión de 4,45€ en papel y 1,64€ en digital.

Las Comunidades Autónomas más activas en emisión de Factura Electrónica

Por Comunidades Autónomas, las empresas de Madrid (36,69%), Cataluña (28,93%), Andalucía (9,17%) y Valencia (4,94%) lideran el ranking en volumen de emisión, con notables cambios respecto al año pasado, ya que Cataluña aumenta su cuota en un 17,77%, mientras que Andalucía y Valencia la reducen en un 0,67% y un 3,2% respectivamente.

